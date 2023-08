Jeen Grievink

Max Verstappen heeft in aanloop naar de Grand Prix van Italië gereageerd op de vraagtekens die Toto Wolff zette bij het grote verschil tussen de beide Red Bull-coureurs. Volgens de Mercedes-teambaas is het verschil tussen Verstappen en Sergio Pérez 'bizar groot' en zou dat te maken kunnen hebben met de invloed van de Nederlander binnen het team. "Bulls**t!", aldus Verstappen.

Hij is oppermachtig dit seizoen en het gat richting zijn teamgenoot is enorm. En dat terwijl beide heren in theorie in exact dezelfde auto rijden. Waarom steekt Verstappen er dan met kop en schouders bovenuit? Zelfs op een uiterst kort circuit als Zandvoort weet Verstappen zijn teamgenoot met een enorme marge te verslaan in de kwalificatie. "Een gat van 1.3 seconde in de kwalificatie is in ieder geval vreemd", zo zei Wolff. Vervolgens wekte de teambaas de suggestie dat Verstappen de RB19 laat afstellen op zijn wensen en behoeften. Misschien kan hij gewoon een auto voor zichzelf creëren die erg lastig te besturen is, maar die wel heel snel is als je ermee overweg kunt", zo klonk het uit de mond van Wolff.

"Bulls**t comments"

Tijdens het persmoment in aanloop naar de Italiaanse Grand Prix werd Verstappen geconfronteerd met de woorden van Wolff. De vraag werd vanuit de media wel iets harder gepresenteerd dan Wolff het in werkelijkheid gezegd had, maar het antwoord van Verstappen loog er niet om. "Bullshit comments!", zo zei hij tegenover onder meer GPFans. "Maar het zit in ieder geval niet zo. Ik probeer gewoon zo snel mogelijk te rijden met de auto die ik op dat moment heb", aldus de tweevoudig wereldkampioen, die aankomende zondag het record van Sebastian Vettel kan verbreken door zijn tiende opeenvolgende zege te boeken.

Verstappen hoeft niets te bewijzen

Naast Wolff, suggereren sommige (Britse) fans eveneens dat het de RB19 is die Verstappen onverslaanbaar maakt. Dat interesseert de Nederlander echter allemaal maar weinig. "Ik ben hier niet om iets te bewijzen. Ik wil gewoon zo goed mogelijk presteren met het materiaal dat ik heb", aldus Verstappen.