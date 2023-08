Lars Leeftink

Zaterdag 26 augustus 2023 21:48 - Laatste update: 21:52

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag bleek Max Verstappen tijdens de kwalificatie voor de Formule 1 Dutch Grand Prix met afstand de sterkste te zijn. De Nederlander hield twee Britten van zich af, terwijl daarachter Yuki Tsunoda drie plaatsen gridstraf kreeg en onder meer Carlos Sainz en Lewis Hamilton (P13) naar de stewards moesten. Verder besprak Christian Horner de situatie van Liam Lawson, gaat de FIA mogelijk ingrijpen voor de race op zondag als het te nat wordt en ging Horner ook in op de relatie van Verstappen en Ganpiere Lambiase. Dit is de GPFans Recap van 26 augustus.

Verstappen weet pole te veroveren voor thuisrace in Zandvoort

Max Verstappen heeft zich zaterdag goed gepositioneerd om zondag zijn derde zege op rij te boeken in Zandvoort. De Nederlander veroverde na een lastige kwalificatie pole position, voor Lando Norris en George Russell. Lewis Hamilton stelde teleur en eindigde op P13, waardoor hij zondag aan een inhaalrace mag gaan beginnen. Het verslag lezen? Klik hier!

Drie plaatsen gridstraf Tsunoda na hinderen Hamilton, waarschuwing voor Sainz

De FIA had het zaterdag na de kwalificatie druk en was lang bezig met beslissingen nemen over de incidenten waar Lewis Hamilton, Lance Stroll, Carlos Sainz, Yuki Tsunoda en Oscar Piastri tijdens de kwalificatie voor de Formule 1 Dutch GP bij betrokken waren. Het ging om drie aparte incidenten, waarbij Tsunoda drie plaatsen gridstraf heeft gekregen, Sainz weg is gekomen met een waarschuwing en Stroll überhaupt niks fout heeft gedaan. Meer lezen? Klik hier!

'FIA overweegt aanpassing regels regenbanden om chaotische openingsronde te voorkomen'

De vrijdag op Circuit Zandvoort bleef nog droog, maar de zaterdag bleek een stuk natter te zijn. Ook in de weersverwachting voor de Dutch Grand Prix van zondag zien we regen. De FIA wil een herhaling van de Sprint op Spa-Francorchamps hier op Zandvoort voorkomen en overweegt het reglement daarvoor aan te passen. Meer lezen? Klik hier!

Verstappen doet fans wederom verbazen in Zandvoort: "Koning Max!"

Max Verstappen veroverde zaterdagmiddag op overtuigende wijze pole position voor de Formule 1 Dutch Grand Prix door Lando Norris en George Russell van zich af te houden. De Nederlander begint daardoor vanaf pole position aan de race van zondag, iets wat het internet toch wel weer verbaasde. Meer lezen? Klik hier!

Horner knipoogt naar voormalig coureur: 'Hebben reserve nodig, maar jij crashte te vaak'

Red Bull Racing heeft voor de Dutch Grand Prix die dit weekend verreden wordt geen reservecoureur meer dankzij de crash van Daniel Ricciardo op vrijdag. Liam Lawson moet door die crash namelijk invallen bij Scuderia AlphaTauri. Een voormalig coureur van de Oostenrijkse renstal pitchte waarom hij de nieuwe derde rijder voor dit weekend moet worden. Meer lezen? Klik hier!

Horner grapt over 'zomertherapie' voor Verstappen en Lambiase: "Ze zijn weer samen"

Max Verstappen en Gianpiero Lambiase, de race engineer van de tweevoudig wereldkampioen, hadden het voor de zomerstop een paar keer verbaal flink met elkaar aan de stok, maar Red Bull Racing-teambaas Christian Horner beweert dat de lucht inmiddels is geklaard tussen de twee. De teambaas grapt dat Verstappen en zijn engineer in therapie zijn gegaan en dat ze "weer terug bij elkaar" zijn. Meer lezen? Klik hier!

