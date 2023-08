Vincent Bruins

Zaterdag 26 augustus 2023 12:04 - Laatste update: 12:07

De vrijdag op Circuit Zandvoort bleef nog droog, maar we maken momenteel een natte zaterdag mee voor de Dutch Grand Prix en ook in de weersverwachting voor zondag zien we regen. De FIA wil een herhaling van de Sprint op Spa-Francorchamps hier op Zandvoort voorkomen en overweegt het reglement daarvoor aan te passen.

De Sprint voor de Belgische Grand Prix begon op een zeiknatte baan achter de Safety Car. Iedereen moest op de extreme wets, de band met de blauwe rand, beginnen. Toen Bernd Mayländer de pitstraat indook, werd hij door het halve veld naar binnen gevolgd. Het was namelijk niet meer nat genoeg voor de regenbanden en de coureurs waren wanhopig om te wisselen naar de intermediates. Dat zorgde voor chaotische openingsronden met de vele pitstops.

Artikel gaat verder onder video

Artikel 30.5.o

Volgens artikel 30.5.o van de sportief reglementen in de Formule 1 staat dat als de opwarmronde achter de Safety Car begint vanwege hevige regen, of de Sprint of de race wordt op deze manier hervat, dan is het gebruik van de regenbanden verplicht, totdat de Safety Car terugkeert richting de pitstraat. Een coureur wordt bestraft als deze niet op de regenbanden rijdt, wanneer de Safety Car nog op de baan is. De FIA overweegt echter deze regel aan te passen. Dat wist journalist Adam Cooper evenals de analisten van F1TV vanuit de paddock op Zandvoort te melden.

OOK INTERESSANT: FIA deelt extra set intermediates uit voor kwalificatie Dutch Grand Prix

Pitstraat

Circuit Zandvoort staat erom bekend dat de pitstraat nogal krapjes is. Daarom wil de FIA niet dat de helft van het veld of zelfs meer coureurs de Safety Car de pitstraat in volgen, als het tijdens de Grand Prix op zondag regent en de opwarmronde achter de Safety Car moet worden verreden. Dat zou in verband met de krappe pitstraat een gevaarlijke situatie opleveren. Niels Wittich overweegt dus om artikel 30.5.o voor de Dutch Grand Prix aan te passen. De wedstrijdleider staat ervoor open om coureurs op de intermediates in plaats van de regenbanden te laten rijden achter de Safety Car. Dan hoeft niet het hele veld tegelijk naar binnen om banden te wisselen.

Kijk F1TV vier maanden met 20% korting!

De tweede seizoenshelft van de Formule 1 stream je alleen deze week, 4 maanden voor slechts €6,39 per maand. De speciale actie is geldig t/m uiterlijk 27 augustus.