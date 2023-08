Vincent Bruins

Zaterdag 26 augustus 2023 09:48

De FIA heeft de weersverwachting voor de kwalificatie van de Grand Prix van Nederland nauw bekeken. De autosportbond heeft besloten om alle coureurs een extra set intermediates te geven.

Al de gehele week wordt er regen voorspeld voor de zaterdag en de zondag op Circuit Zandvoort. Vandaag wordt eerst Vrije Training 3 verreden, voordat de kwalificatie begint. Eerder op de zaterdagochtend had het al flink geregend in aanloop naar de kwalificatie van de Porsche Supercup.

Artikel gaat verder onder video

Artikel 30.5g

De FIA maakt gebruik van artikel 30.5g van de sportreglementen waarin staat dat als VT1 en VT2 droog zijn, maar er wordt verwacht dat VT3 een natte sessie wordt, dan zal een extra set intermediates worden uitgedeeld aan alle coureurs. Vandaag zullen die setjes banden met de groene rand uitgedeeld worden voor de start van de kwalificatie. Meerdere weerstations verwachten door de dag heen buien. De laatste vrije training gaat van start om 11:30. De sessie die de startgrid voor morgen bepaalt, begint om 15:00.

OOK INTERESSANT: Verstappen en Russell zien bui al hangen boven Dutch Grand Prix: 'Het wordt glad'

Buien

Er is op dit moment geen weerswaarschuwing, maar er vallen wel buien boven de badplaats. Eerder vanochtend en ook nu net voor 10:00 is het al flink aan het plenzen in Zandvoort. Er wordt een periode zonder buien verwacht tussen 11:00 en 13:00. De voorspelling is dat er vanaf 13:00 tot middenin de kwalificatie weer neerslag gaat vallen. Op de zondag, de dag van de Dutch Grand Prix, wordt er meer regen verwacht.

Kijk F1TV vier maanden met 20% korting!

De tweede seizoenshelft van de Formule 1 stream je alleen deze week, 4 maanden voor slechts €6,39 per maand. De speciale actie is geldig t/m uiterlijk 27 augustus.