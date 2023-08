Lars Leeftink

Zaterdag 26 augustus 2023

Max Verstappen veroverde zaterdagmiddag pole position voor de Formule 1 Dutch Grand Prix door Lando Norris en George Russell te verslaan. De Nederlander begint daardoor vanaf pole position aan de race van zondag, iets wat het internet toch wel weer verbaasde.

Verstappen had het lastig om in Q1 de balans te vinden in de auto, maar ging uiteindelijk ondanks een uitstapje wel met gemak door na Q1 en Q2. In Q3 was hij een stuk sneller dan de rest van het veld, waardoor hij met gemak de twee Britse coureurs achter zich kon laten. De Nederlander kwam gedurende de sessie, die ook steeds droger werd, beter in zijn ritme. De climax bleek in Q3 te liggen, toen de Nederlander met een fantastische ronde pole position veroverde.

Internet reageert

Na de race stond Twitter al snel vol met reacties op de kwalificatie. Het ging veel over de dominantie van Verstappen, maar ook over de uitschakeling van Lewis Hamilton tijdens Q2 van de kwalificatie. Toch moet ook Sergio Pérez het ontgelden en krijgt Alex Albon dankzij zijn P4 ook flink wat complimenten. Lees hieronder een paar van de reacties.

wow what a surprise, this sport is so entertaining and competitive ... — Lukeee🇧🇷 (@LukeBenzz) August 26, 2023

Perez 1 whole second behind 😭😭 — 𝕮𝖍𝖗𝖎¹⁶ 🇮🇹 (@chr1sth3ki22) August 26, 2023

Where is Hamilton? — Juan Manuel Alquezar (@jmalquezar) August 26, 2023

albon did a mega job — katyusha (@xyzkatyusha) August 26, 2023

Easy, KING MAX 🦁🤍 — Gabo (@gabrielvallesh) August 26, 2023

on a short track 6 tenths faster holy shit — Masmar 🇲🇦ⵣ (@klaarlichtedag) August 26, 2023

Declare Max winner for all races in 2023 and let drivers go on a vacation. — PapaUwUx 😼 (@PapaUwUx) August 26, 2023

