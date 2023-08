Lars Leeftink

Yuki Tsunoda, Lewis Hamilton, Lance Stroll, Carlos Sainz en Oscar Piastri moeten richting de stewards vanwege incidenten tijdens de kwalificatie voor de Formule 1 Dutch Grand Prix. De zaterdag krijgt daardoor voor deze coureurs nog een staartje.

Het gaat in het geval van Hamilton en Tsunoda om het hinderen door de Japanner, iets wat in het verleden al een paar keer een gridstraf heeft opgeleverd voor de race op zondag. In dit geval lijken beide coureurs zich schuldig te hebben gemaakt aan het hinderen van de andere coureur, waardoor beide coureurs wel eens in de problemen kunnen zitten voor de race van zondag. Zowel Tsunoda als Hamilton werden uitgeschakeld tijdens Q2, wat zeker voor Hamilton een verrassing was.

Hinderen Q2

Tsunoda zou in eerste instantie Hamilton opgehouden hebben, iets wat door de FIA dus ook onderzocht is. Vervolgen zou Hamilton het tegenovergestelde hebben gedaan, maar uit de documenten van de FIA wordt niet duidelijk of dit waar is en of de FIA dit ook heeft onderzocht of nog gaat onderzoeken. Ook een ander incident waar Hamilton samen met Stroll bij betrokken was, is voor de FIA genoeg reden om beide coureurs naar de stewards te sturen. Piastri en Sainz moeten voor hun incident tijdens Q1 ook langs de stewards.

