Jeen Grievink

Zaterdag 26 augustus 2023 13:58

Max Verstappen en Gianpiero Lambiase hadden het voor de zomerstop een paar keer flink verbaal met elkaar aan de stok, maar Christian Horner bevestigt dat de lucht inmiddels is geklaard tussen de twee. De teambaas grapt dat Verstappen en zijn engineer in therapie zijn gegaan en dat ze "weer terug bij elkaar" zijn.

Verstappen en Lambiase werken al een behoorlijke tijd samen bij Red Bull en daardoor is hun relatie ijzersterk. De twee kunnen soms het bloed onder de nagels vandaan halen bij elkaar, maar deze akkefietjes blijven nooit lang in de lucht hangen. Na afloop van een sessie praten de twee met elkaar en is het snel weer goed. Maar dat het er soms hard aan toe gaat, bleek bijvoorbeeld tijdens het raceweekend in België, toen de twee het meermaals met elkaar aan de stok kregen. In Zandvoort kreeg teambaas Horner dan ook de vraag hoe de relatie onderling nu is.

Verstappen en Lambiasen "bitchen" soms tegen elkaar

In de paddock van Circuit Zandvoort ging Horner kort in op de situatie tussen Verstappen en Lambiase. Uit de reactie van de Red Bull-teambaas blijkt dat er geen vuiltje meer aan de lucht is. Wel erkent hij dat de twee soms flink tekeer kunnen gaan tegen elkaar. "Ze zijn een beetje een oud getrouwd echtpaar", zo lacht Horner bij de pers. "Je hoort ze soms bitchen tegen elkaar en dan gaan ze erop."

Therapie in de zomerstop

Maar een beetje therapie in de zomer heeft wonderen gedaan, zo knipoogt de Britse teambaas. "Ze hebben een beetje therapie gedaan in de zomerstop. Ze zijn weer terug bij elkaar, lijken gelukkig, en het is een geweldige samenwerking."

