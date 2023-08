Vincent Bruins

Zaterdag 26 augustus 2023 12:47

Red Bull Racing heeft voor de Dutch Grand Prix geen reservecoureur meer. Liam Lawson moet namelijk invallen bij Scuderia AlphaTauri na een crash van Daniel Ricciardo. Een voormalig coureur van de Oostenrijkse renstal pitchte waarom hij de nieuwe derde rijder voor dit weekend moet worden.

Tijdens de tweede vrije training spinde Oscar Piastri zijn McLaren en kwam in de Hugenholtzbocht in de muur terecht. Ricciardo zag zijn landgenoot te laat en kon geen kant op. Hij ging rechtdoor de Tecpro in en omdat het rechter voorwiel als eerste de muur raakte, schoot het stuur van links naar rechts. Het stuur sloeg tegen de hand van Ricciardo en hij liep een breuk op in zijn middenhandsbeentje. Lawson zal voor hem invallen tijdens de wedstrijd op Circuit Zandvoort.

PowerPointpresentatie

Ricciardo is sinds de Hongaarse Grand Prix de vervanger van Nyck de Vries bij AlphaTauri en sindsdien staat reservecoureur Lawson bij Red Bull Racing klaar als de derde rijder. Nu Lawson bij het B-team van de energydrankfabrikant moet instappen, heeft Red Bull niemand meer in het geval Sergio Pérez of Max Verstappen iets overkomt. David Coulthard heeft met een knipoog een PowerPointpresentatie gemaakt waarin hij pitcht waarom hij de reservecoureur van Ricciardo moet zijn. Coulthard kwam van 2005 tot en met 2008 al uit voor Red Bull, voordat hij met pensioen ging. Daarvóór kwam de Schot uit voor Williams en McLaren en scoorde dertien Grand Prix-overwinningen.

Horner reageert

Coulthard liet in zijn PowerPointpresentatie weten dat hij stil is op de baan (over de boardradio) en dat de engineers en hij toch al goed overweg kunnen. Daarnaast heeft hij het eerste podiumresultaat voor Red Bull binnengesleept tijdens de Grand Prix van Monaco in 2006 en het zou hem met zijn 52 jaar de op zes na oudste Formule 1-coureur ooit maken. Teambaas Christian Horner ging op de grap in en reageerde: "Beste DC, bedankt voor je sollicitatie en ondanks de aanzienlijke hoeveelheid crashschade die je bij talloze races hebt gecreëerd, hebben we nu misschien toch een reserve nodig en als dé grijsharige van de paddock zou je Fernando Alonso in ieder geval weer jong laten voelen. Beste wensen, Christian."

