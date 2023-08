Vincent Bruins

Zaterdag 26 augustus 2023 08:52

Daniel Ricciardo brak op de vrijdag van de Dutch Grand Prix zijn middenhandsbeentje, een bot die een vinger met de handwortel verbindt. Dat betekent dat hij verder niet meer in actie zal komen op Circuit Zandvoort. De Australiër heeft nu voor het eerst sinds de crash van zich laten horen.

Tijdens de tweede vrije training op de baan in de duinen verloor Oscar Piastri de controle over zijn McLaren en kwam in de Hugenholtzbocht in de Tecpro-muur terecht. Ricciardo reed daar niet ver achter en was op volle snelheid met een rondje bezig. Hij zag zijn landgenoot te laat en kon geen kant op. De AlphaTauri-coureur ging in dezelfde bocht rechtdoor de muur in. Het stuur schoot van links naar rechts, toen het rechter voorwiel als eerst de Tecpro raakte en klapte tegen zijn hand.

Lawson valt in

De Grand Prix van Nederland zou pas de derde wedstrijd van het seizoen worden voor Ricciardo. Hij is namelijk sinds Hongarije de vervanger van Nyck de Vries die vanwege teleurstellende resultaten zijn koffers moest pakken. Scuderia AlphaTauri heeft nu een derde verschillende teamgenoot voor Yuki Tsunoda nodig, want met een gebroken middenhandsbeentje kan Ricciardo natuurlijk niet verder in actie komen op Zandvoort. De renstal uit Faenza laat Liam Lawson debuteren. Gelukkig voor het team was de Nieuw-Zeelander al in de badplaats aanwezig om zijn rol als Red Bull-reservecoureur te vervullen en was hij niet in Japan waar hij normaal gesproken in de Super Formula rijdt.

Ongelukkig en frustrerend

"Het is heel ongelukkig en frustrerend, maar ik zal proberen zo snel als ik kan te herstellen," vertelde Ricciardo tegenover onder andere GPFans na een trip naar het ziekenhuis. "Natuurlijk zou ik maar al te graag gauw terug willen komen, ik wil echter ook zeker weten dat we het op de juiste manier doen, zodat ik bij mijn rentree sterk en competitief ben. Ik wens het team het beste en het spijt me dat de plannen wederom veranderd zijn. Het is een kans voor Liam om ook achter het stuur te kruipen, en ik wens hem en het team een sterk weekend toe."

