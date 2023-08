Lars Leeftink

De FIA heeft een beslissing genomen over een mogelijke straf voor Nico Hülkenberg na het hinderen van Max Verstappen tijdens de tweede vrije training voor de Formule 1 Grand Prix van Nederland. De Duitse coureur krijgt geen straf.

Het incident gebeurde tijdens VT2 op het circuit in Zandvoort. Verstappen sloot deze sessie op P2 af en moest zijn meerdere erkennen in Lando Norris, maar kwam aan het begin van de sessie Hülkenberg tegen. De Duitser was bezig met een opwarmronde, terwijl Verstappen op volle snelheid in de laatste sector aan kwam rijden om een snelle tijd neer te zetten. Hülkenberg parkeerde zijn auto midden in de bocht, waardoor Verstappen niets anders kon doen dan op de rem trappen en uitwijken.

FIA beslist

De FIA riep beide coureurs en een vertegenwoordiger van de teams vervolgens om 17:30 uur bij de stewards om beide kanten van het verhaal te horen. Op basis van de beelden en de uitleg van beide coureurs heeft de FIA besloten dat er geen straf nodig is. Volgens alle partijen werd de snelheid en de plaats op de weg van Hülkenberg beïnvloed door de auto's die voor de Duitser reden. Geen waarschuwing of straf dus voor Hülkenberg.

