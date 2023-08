Verstappen pakt pole voor Dutch Grand Prix in spectaculaire kwalificatie op Zandvoort

Jeen Grievink

Zaterdag 26 augustus 2023 16:25 - Laatste update: 16:39

Max Verstappen heeft tijdens een bijzonder interessante kwalificatie pole position weten te veroveren voor de Dutch Grand Prix. De Nederlander klokte een 1:10.567 en was hiermee veel sneller dan nummer twee Lando Norris. Tweemaal werd er met de rode vlag gezwaaid.

Hoewel het droog was bij de start van de kwalificatie, was de baan nog wel nat van de buien die kort voor aanvang van de sessie nog waren gevallen. Daarnaast hingen er donkere wolken rond het circuit en bleef de dreiging van een nieuwe regenbui aanhouden. Reden genoeg dus voor de coureurs om zo snel mogelijk een tijd op de klokken te zetten. Dit deden zij allen op de inters. Verstappen bracht al vrij snel een bezoekje aan de grindbak en klaagde dan ook over de radio. Hij vroeg wat er mis was met de auto, omdat deze totaal geen grip had en overal begon te glibberen en te glijden. Al met al beloofde het een uiterst interessante kwalificatie te worden.

Artikel gaat verder onder video

Q1: Albon klopt Verstappen voor snelste tijd

De eerste kwalificatiesessie werd bijzonder spannend. In eerste instantie vanwege de opdrogende - en dus steeds sneller wordende - baan, maar later vanwege de toenemende dreiging van regen. Verstappen had wat moeite zijn banden op temperatuur te krijgen, maar wist zich uiteindelijk relatief eenvoudig te plaatsen voor Q2. De snelste tijd pakte hij niet, want die ging naar Albon. Leclerc moest alle zeilen bijzetten om door te stoten naar Q2 en reageerde dan ook fel op de boardradio. Zhou, Ocon, Magnussen, Bottas en Lawson wisten het niet te redden en werden uitgeschakeld.

Alexander Albon tijdens de kwalificatie

Q2: Hamilton kent teleurstellende sessie

In de tweede sessie begon de baan in een rap tempo op te drogen. Hierdoor werden de rondetijden sneller en sneller. Het kwam dan ook allemaal aan op de laatste paar minuten, het moment waarop de baan op z'n best was. Verstappen klokte in deze fase de snelste tijd en hoefde zich geen zorgen meer te maken. Stroll, Gasly, Hamilton, Tsunoda en Hülkenberg wisten het niet te redden, wat automatisch betekende dat Sargeant wél wist door te stoten naar Q3.

Q3: Verstappen pakt pole na dubbele rode vlag

De derde en tevens laatste kwalificatiesessie leende zich er voor om de slicks uit de rekken te trekken. Maar slechts een enkeling had een tijd op de klokken gezet, toen Sargeant hard crashte in de muur. Het zorgde voor een rode vlag. Toen de sessie weer hervat werd, ging Norris naar de snelste tijd. Verstappen kwam niet verder dan de derde stek, toen er wederom een rode vlag gezwaaid werd. Ditmaal crashte Leclerc hard zijwaarts in de muur. Op dit moment stonden er nog vier minuten op de klok.

Toen de klok weer begon te lopen, klokte Verstappen met een 1:10.567 verreweg de snelste tijd. Hij was ruim een halve seconde sneller dan Norris. De Nederlander ging er zodoende met pole position vandoor. Russell en Albon mogen plaatsnemen op de tweede startrij.

QUALIFYING CLASSIFICATION



Verstappen makes it a hat-trick of poles at his home race 💪



Superb effort from Alex Albon who finishes P4 👏#DutchGP #F1 pic.twitter.com/ofnrIGv4yJ — Formula 1 (@F1) August 26, 2023

Kijk F1TV vier maanden met 20% korting!

De tweede seizoenshelft van de Formule 1 stream je alleen deze week, 4 maanden voor slechts €6,39 per maand. De speciale actie is geldig t/m uiterlijk 27 augustus.