Lars Leeftink

Zaterdag 26 augustus 2023 19:19 - Laatste update: 19:43

De FIA heeft een beslissing genomen over de incidenten waar Lewis Hamilton, Lance Stroll, Carlos Sainz, Yuki Tsunoda en Oscar Piastri tijdens de kwalificatie voor de Formule 1 Dutch GP bij betrokken waren. Het ging om drie aparte incidenten, waarbij Tsunoda drie plaatsen gridstraf heeft gekregen, Sainz weg is gekomen met een waarschuwing en Stroll überhaupt niks fout heeft gedaan.

Bij twee van deze incidenten ging het om hinderen tijdens de kwalificatie. Hamilton was bij beide momenten betrokken en bleek tevens in beide gevallen het slachtoffer te zijn. Tsunoda en Stroll moesten samen met Hamilton naar de stewards omdat ze de Brit zouden hebben gehinderd tijdens een snelle ronde. Voor Tsunoda, die dit in Q2 deed, leverde dit een gridstraf van drie plaatsen op omdat hij op de droge racelijn zat en zich voor aan het bereiden was op een rondje, terwijl Hamilton vol in een snelle ronde zat. Voor het hinderen van Stroll is volgens de FIA 'no further action' nodig, omdat Stroll volgens het autosportorgaan genoeg tempo had gemaakt en daarvoor ook al meerdere coureurs erlangs had gelaten.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Hamilton baalt van matige zaterdag in Zandvoort: "We waren niet snel genoeg"

Sainz en Piastri

Bij het andere incident waren Sainz en Piastri betrokken. Het ging om een moment waarop Sainz gevaarlijk reed en bijna een crash veroorzaakte tijdens Q1 van de kwalificatie. Piastri kon voorkomen dat beide auto's elkaar echt zouden raken, want anders was de zaterdag voor beide coureurs afgelopen geweest. De FIA bleek het hiermee eens te zijn en wees in het document in eerste instantie ook Sainz als aanstichter aan. Sainz kreeg een waarschuwing van de FIA, terwijl Ferrari een boete ontvangt van 5000 euro omdat Sainz wel een 'gevaarlijke situatie' had kunnen creëren.

Yuki Tsunoda heeft drie plaatsen gridstraf gekregen voor de Dutch Grand Prix na het hinderen van Lewis Hamilton tijdens de kwalificatie, terwijl er voor Lance Stroll geen straf volgt #DutchGP #F1 #Formule1 #FIA pic.twitter.com/XxN4ujVJEP — GPFans NL (@GPFansNL) August 26, 2023

Kijk F1TV vier maanden met 20% korting!

De tweede seizoenshelft van de Formule 1 stream je alleen deze week, 4 maanden voor slechts €6,39 per maand. De speciale actie is geldig t/m uiterlijk 27 augustus.