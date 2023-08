Lars Leeftink & Jan Bolscher

Lewis Hamilton eindigde zaterdag tijdens de kwalificatie voor de Formule 1 Dutch Grand Prix dertiende en kon daardoor na Q2 al zijn spullen pakken. Een korte zaterdag voor de Brit, die niet precies weet waar het aan lag. Hij werd wel veel gehinderd en stoorde zich tevens aan de W14 van Mercedes.

De Brit kwam vaak met andere coureurs in contact, zo bleek ook uit de documenten van de FIA. De Brit moest voor twee verschillende incidenten naar de stewards omdat hij opgehouden was door Yuki Tsunoda en Lance Stroll. In gesprek met de aanwezige media, waaronder GPFans, legt Hamilton uit wat er in Q2 gebeurde en of hij last had van het verkeer. "Het was niet lastig in te schatten [wanneer naar buiten te gaan]. Er zaten wel veel mensen in de weg, maar over het algemeen zaten we gewoon ver van het tempo af. We waren gewoon langzaam vandaag."

Hamilton over verkeer

De Brit geeft toe dat er veel verkeer was dat hem aan het hinderen was, maar is ook van mening dat de W14 zaterdag gewoon niet snel genoeg was om zich te kwalificeren voor Q3. "Er zaten tijdens een paar rondje wat coureurs in de weg, waaronder Tsunoda. Hij zat wel een beetje in de weg, maar ik verloor niet heel veel tijd daardoor. De auto was gewoon niet snel vandaag."

Probleem

Hamilton heeft echter geen idee waar het verlies van snelheid over een ronde vandaan is gekomen. "Ik weet het niet. De auto voelde na de eerste vrije training goed, maar na de derde vrije training voelde het niet goed. Ik heb sinds de eerste training dat gevoel niet meer gehad. Ik weet niet wat het is." De Brit zal moeten hopen dat de race pace zondag beter is om nog een resultaat te halen dit weekend.

