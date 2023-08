Lars Leeftink

Zaterdag 26 augustus 2023 15:31 - Laatste update: 15:38

Voor Charles Leclerc en Max Verstappen verliep de eerste sessie van de kwalificatie voor de Grand Prix van Nederland alles behalve soepel. Beide coureurs, die wel door zouden gaan naar Q2, hadden het lastig tijdens Q1 met de omstandigheden en lieten zich horen over de boardradio.

Verstappen was aan het begin van Q1 vrij langzaam en liet ook weten wat hij van de auto vond over de boardradio. "Man, wat de f*ck is er aan de hand met de auto. Ik heb geen grip. Ik spin overal, elke keer weer." De Nederlander ging uiteindelijk wel als tweede door en zag alleen Alex Albon voor zich eindigen. Toch was Verstappen dus niet tevreden.

Artikel gaat verder onder video

Leclerc

Daar waar Verstappen uiteindelijk geen probleem had om door te stoten naar Q2, ging het voor Leclerc maar net goed. Tijdens zijn allerlaatste ronde ging hij bij de laatste bocht in de fout, maar zou hij als veertiende doorgaan naar Q2. "Verd*mme. Kom op. Laten we nu tempo maken. Het verkeer is het belangrijkste, banden opwarmen, alles, dit [deze sessie] is belangrijk. Dit is de enige prioriteit die we hebben. Laten we ons daarop concentreren en alles komt goed."

Conditions are very tricky 😮



Even Max Verstappen is struggling, running over the gravel at Turn 1 #DutchGP #F1 pic.twitter.com/5z0UXRQzXA — Formula 1 (@F1) August 26, 2023

Kijk F1TV vier maanden met 20% korting!

De tweede seizoenshelft van de Formule 1 stream je alleen deze week, 4 maanden voor slechts €6,39 per maand. De speciale actie is geldig t/m uiterlijk 27 augustus.