Dit is wat je allemaal niet mag meenemen naar de Dutch Grand Prix

Woensdag 23 augustus 2023 20:48 - Laatste update: 21:15

De zomerstop zit er bijna op. De Grand Prix van Nederland wordt aankomend weekend alweer verreden op Circuit Zandvoort. Het evenement wordt donderdag officieel afgetrapt met de persconferenties. GPFans geeft het antwoord op de vraag: wat mag je niet meenemen naar de Dutch Grand Prix?

Vorig jaar was er veel te doen over de oranjekleurige rookbommen. Eentje werd op het circuit gegooid en de rookbomgooier werd vervolgens aangehouden door de politie. Max Verstappen noemde het "erg dom om te doen". Vanaf dit weekend zijn die rookbommen dan ook verboden. Samen met knallen, noodseinen, fakkels en sierrook staat het in de lijst van vuurwerken die niet naar het circuit mogen worden meegenomen. Ook eigen eten en drinken is niet toegestaan. Lees daar hier meer over.

Tassen, drugs, vlaggen en luide apparaten

Wat je ook niet mag meenemen naar de Dutch Grand Prix zijn tassen groter dan A4-formaat en dikker dan 10 centimeter. Er wordt een uitzondering gemaakt op tassen voor persoonlijke medische zaken die vooraf zijn gecontroleerd. Koelboxen en stoeltjes of krukjes, of ze opvouwbaar zijn of niet, zijn niet toegestaan. Alle items die te groot zijn om onder een tribunestoel te leggen, zijn overigens allemaal verboden. Paraplu's mogen alleen mee, als het kleine opvouwbare zijn zonder scherpe punt. Soft- en harddrugs, evenals lachgas, traangas en glaswerk worden niet getolereerd. Gasstellen en barbecues zijn ook verboden evenals spuitbussen met uitzondering van deodorant, parfum en zonnebrandcrème. Vlaggen om je support aan Max Verstappen of een andere coureur of team te laten zien, mogen alleen mee mits de stok korter dan 1 meter is. Muziekinstrumenten, geluidsdragers, toeters en vergelijkbare, luide apparaten kan je ook beter thuis laten.

Spandoeken, huisdieren, vervoer en opnameapparatuur

Provocerende uitingen op je kleding of op spandoeken zijn ook niet toegestaan. Reclamemateriaal op spandoeken mag wel mits het is goedgekeurd door de organisatie. Dat geldt ook voor flyers en folders. Huisdieren, met uitzondering van hulphonden, moeten thuisblijven. Als we dan kijken naar de lijst van vervoersmiddelen, zien we dat rolschaatsen, skeelers, skateboards, hoverboards, stepjes, fietsen, (brom)scooters en elektrische scootmobielen en rolstoelen alleen mee mogen, als deze inklapbaar zijn en onder de tribune passen. Wil je professionele film-, foto- of geluidsapparatuur mee? Dan had je accreditatie aan moeten vragen. Een afschroefbare lens geldt in dit geval als criterium voor wat er onder professionele apparatuur wordt verstaan. Wil je dus een foto of een filmpje maken met je iPhone? Dat is dan geen probleem. Drones zijn op het terrein verboden. Een selfiestick mag je meenemen, mits deze opvouwbaar is en uitgeklapt niet langer dan 1 meter is.

Strafrechtelijke vervolging

Als je dit weekend naar de Dutch Grand Prix gaat, zorg er dus goed voor dat je geen van bovenstaande dingen meeneemt. Alle afgenomen items worden namelijk weggegooid in de daarvoor speciaal aanwezige afvalcontainers en niet in bewaring genomen. Er zijn geen kluisjes aanwezig om ingenomen goederen in op te bergen. Het in het bezit hebben van bovengenoemde items kan leiden tot verwijdering van het terrein of toegang ontzegging. Bij het alsnog in gebruik nemen van verboden items kan leiden tot strafrechtelijke vervolging.

