Mag je je eigen bier meenemen naar de Dutch Grand Prix?

Vincent Bruins

Zondag 20 augustus 2023 14:28 - Laatste update: 14:39

De zomerstop zit er bijna op. De Grand Prix van Nederland wordt volgende week alweer verreden op Circuit Zandvoort. GPFans geeft het antwoord op misschien wel dé belangrijkste vraag: mag je je eigen bier meenemen?

Net als bij andere evenementen en festivals is het niet toegestaan om eigen eten en drinken mee te nemen. Er wordt een uitzondering gemaakt op babyvoeding en ook voeding met medische noodzaak. Via een cateringpartner wordt een gevarieerd assortiment eten en drinken aangeboden op het evenemententerrein van de badplaats. In het geval van aanhoudende extreme warmte zal de organisatie een hitteprotocol in werking stellen. Aan de weersverwachting te zien, hoeven we op dat laatste in ieder geval niet te rekenen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Hoe voorkom je dat je in de drukte staat van en naar Circuit Zandvoort?

538 Village

Er is toch één plek bij de Dutch Grand Prix waar je wel je eigen eten en drinken mee mag nemen: de kampeergronden van de 538 Village. Je mag maximaal 4,5 liter frisdrank en drank met minder dan 14,5 procent alcohol meenemen. Bier mag dus wel, maar sterke drank is niet toegestaan. Alle drank moet geseald zijn en verpakt in de originele verpakking. Het bier dat je meebrengt, moeten blikjes zijn. Glaswerk is namelijk verboden.