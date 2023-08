Vincent Bruins

Zondag 20 augustus 2023

Volgende week is het eindelijk zo ver. Dan wordt de Grand Prix van Nederland verreden op Circuit Zandvoort. Het evenement is ook dit jaar weer volledig uitverkocht. De verwachting is dan ook dat het een drukte van jewelste zal worden.

Toch zijn er manieren om de ergste drukte van en naar de baan in de badplaats te vermijden. Ten eerste adviseert de organisatie van de Dutch Grand Prix iedereen om met de fiets, trein of touringcar af te reizen naar het circuit. De wegen naar Zandvoort zijn voor auto’s niet meer bereikbaar vanaf donderdag 24 augustus 5:00 en daardoor is het niet mogelijk om met de auto dichtbij het circuit te komen.

Aankomst- en vertrektijden

Het tweede wat je nog kunt doen om je reiservaring richting Zandvoort te verbeteren, is proberen de drukste aankomst- en vertrektijden te vermijden. De organisatie van de Dutch Grand Prix heeft laten weten dat het vóór 8:00 rustig is bij de toegangsgate, fietsenstallingen en het Openbaar Vervoer. Tussen 8:00 en 9:00 zal het al wat drukker worden. De drukste aankomsttijden liggen tussen 9:00 en 12:00. Dan krijg je te maken met lange wachttijden en weinig plek bij de fietsenstallingen en het Openbaar Vervoer. Als je liever niet in de drukte staat, is het dus verstandig om vóór 8:00 of ná 12:00 aan te komen. Qua vertrektijden zal het erg druk zijn tussen 17:00 en 19:00. Ga dus vóór 17:00 weg om kans te hebben de files te vermijden. Als je van een feestje houdt, dan kan je tot na 20:30 blijven om van de muziek te genieten, en dan zal het ook wat rustiger zijn tijdens het verlaten van het circuit.

Mindervaliden

Voor de bezoekers met een ticket voor de mindervalidetribune zijn speciale parkeergelegenheden en vervoersopties beschikbaar. Deze informatie krijgen de bezoekers persoonlijk toegestuurd. Er zijn geen extra, algemene mindervalideparkeerplaatsen beschikbaar in Zandvoort om met eigen vervoer af te reizen naar het circuit. De reguliere bezoeker die slechter ter been of mindervaliden, geadviseerd om te parkeren op de Park + Ride in Amsterdam-Zuid of Amstelveen en verder te reizen met Connexxion of gebruik te maken van het touringcarvervoer.