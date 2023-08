Vincent Bruins

Woensdag 23 augustus 2023 16:39

Aankomend weekend zal Circuit Zandvoort gastheer zijn van de Dutch Grand Prix, de eerste Formule 1-race na de zomerstop. Niet iedereen is echter blij om de koningsklasse weer in actie te zien. Klimaatactivisten organiseren namelijk een fietsdemonstratie.

De groep Extinction Rebellion kwam afgelopen zaterdag ook al in actie in de badplaats. Een groep van zo'n twintig mensen wilde vrachtwagens die arriveerden ter voorbereiding op de Formule 1-race, niet meer doorlaten en dus blokkeerden ze de ingang van het circuit. Sommigen zouden zichzelf ergens aan vast hebben gebonden op de Burgemeester van Alphenstraat. De actie was vooraf bekend bij de gemeente Zandvoort, maar ze gingen niet op de afgesproken tijd weg. De politie moest daarom ingrijpen en tien mensen werden aangehouden.

Formule 0

Extinction Rebellion vindt de autosport te vervuilend. In haar eigen woorden meldt de groep dat "racen in kwetsbaar natuurgebied niet meer van deze tijd is". Dus met een woordgrapje introduceert het maar haar eigen, nieuwe raceklasse: de Formule 0. De klimaatactivisten roepen mensen op om mee te doen aan de fietsdemonstratie. Deze zal op zaterdag 26 augustus worden gehouden, de dag van Vrije Training 3 en de kwalificatie. Het verzamelpunt is het Stationsplein in Haarlem. Of er ook demonstranten van Extinction Rebellion, of wellicht een andere groep klimaatactivisten, het circuit zelf zullen betreden, is niet bekend. Dit gebeurde wel tijdens de Britse Grand Prix in 2022 en de Berlin E-Prix van dit jaar evenals bij de DTM op de Norisring.

Aanstaande zaterdag is het zo ver! Dan stapt Extinction Rebellion op de fiets tegen de Formule 1. Racen in kwetsbaar natuurgebied is niet meer van deze tijd! Doe mee en sluit je aan, we vertrekken om 11 uur van station Haarlem. pic.twitter.com/Ai6VacQkMU — Extinction Rebellion Nederland (@NLRebellion) August 22, 2023

