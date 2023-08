Lars Leeftink

Komend weekend staat de Formule 1 Grand Prix van Zandvoort op de planning, maar wat betreft de taxichauffeurs gaan er rondom dit weekend blokkades komen. Een groep van 150 taxichauffeurs uit Haarlem heeft nieuw bewijs heeft tegen de gemeente Zandvoort. Duidelijk is dat de gemeente Zandvoort een taxibedrijf buiten de gemeente heeft aangewezen voor het raceweekend, terwijl andere taxichauffeurs verteld was dat ze geen doorlaatbewijzen kregen.

Dit weet De Telegraaf te melden. De groep taxichauffeurs demonstreerden dinsdag al in het centrum van Zandvoort en liet hun ongenoegen blijken over het feit dat de gemeente ze niet in de stad laat rijden tijdens het raceweekend. Vervolgens was er een gesprek met de gemeente en de burgemeester van Zandvoort, David Moolenburgh. Er werden vervolgens garanties voor 2024 gegeven. Dit was iets waar de chauffeurs genoegen mee leken te nemen, ondanks dat ze er niet 100% blij mee waren. Daarna kregen ze echter slecht nieuws. "’S avonds verscheen een bericht in onze groepsapp van een bedrijf buiten Zandvoort dat tóch doorlaatbewijzen heeft. We hebben het nu zwart op wit en uiteraard hebben we de gemeente hiermee geconfronteerd." Het nieuwe bewijs kan volgens de woordvoerder van de groep zeker voor blokkades gaan zorgen. "Als het zo blijft, gaan we zéker blokkeren. Het liefst op een moment dat het pijn doet. De zondag, misschien de zaterdag. Eerder kan ook, dan hebben ze nog de kans om iets voor ons te regelen. Wie weet.’’ Daar waar zij dus te horen kregen dat ze de gemeente niet in zouden mogen, mag het ingehuurde taxibedrijf dat dus wel.

Gemeente reageert

De gemeente Zandvoort geeft in een reactie aan dat deze doorlaatbewijzen gebaseerd zijn op de gegevens die het RDW (Dienst Wegverkeer) heeft. Daarnaast zullen er ook zorgtaxi's zijn. "Er zijn taxibedrijven buiten ons dorp die met auto’s RDW-ingeschreven staan in Zandvoort. Op basis daarvan hebben ze een doorlaatbewijs. Er is ook een bedrijf met een werkparkeervergunning in Zandvoort, dat op basis daarvan een doorlaatbewijs heeft. Mensen die een zorgtaxi nodig hebben, hoeven niet zelf een doorlaatbewijs te regelen. De doorlaatbewijzen voor zorgtaxi’s gaan via de zorgverleners."

Het ingehuurde taxibedrijf reageert ook bij de krant. Volgens hun hebben ze niks gedaan wat niet mocht. "De doorlaatbewijzen hebben we op een eerlijke wijze mogen ontvangen, net als ieder ander dit had kunnen doen. Wij zijn langs verschillende strandtenten gereden en hebben handtekeningen en stempels verzameld. Hiermee zijn we naar de gemeente gegaan. Op deze manier hebben we de toegangsbewijzen toegewezen gekregen. Ook hebben we parkeervergunningen in Zandvoort opgevraagd waarop je de zogenaamde doorlaatbewijzen hebt kunnen aanvragen.’’ Het bedrijft snapt de woede van de chaffeurs uit Haarlem wel. "Mensen weten niet hoe moeilijk het is om geld te verdienen met het rijden van een taxi. Het gaat om hun brood. Dat is helemaal niet onze bedoeling. Wij hebben keurig de procedures gevolgd."

