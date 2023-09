De records die Max Verstappen nog kan verbreken tijdens de komende zes races

Lars Leeftink

Zaterdag 30 september 2023 19:19

Komend weekend gaan de Formule 1-coureurs richting Qatar om aan de laatste zes races van het seizoen te beginnen. Max Verstappen heeft sinds zijn debuut in de koningsklasse al meerdere records op zijn naam weten te zetten, iets waar hij vanaf zijn debuut in 2015 al mee bezig is. Richting het einde van 2023 kunnen daar wat records bij gaan komen, terwijl de Nederlander ook een paar records van zichzelf kan verbeteren.

Verstappen maakte in 2015 zijn debuut in de Formule 1 namens Toro Rosso en was daarmee de jongste coureur ooit in de koningsklasse. Hij veroverde als jongste coureur ooit zijn eerste punten, podium en overwinning in de Formule 1. Daarna bleef het even rustig, maar in 2021 werd Verstappen als eerste Nederlander ooit wereldkampioen. Tijdens dat seizoen zou hij het record voor hoogste aantal podiumplekken in een seizoen op zijn naam schrijven, terwijl hij in 2022 het hoogste aantal punten en overwinning ooit in een Formule 1-seizoen noteerde. In het seizoen 2023 is Verstappen tijdens de eerste seizoenshelft uit de startblokken geschoten. Verstappen won tien van de twaalf races en eindigde tijdens alle twaalf races op het podium. Met meer dan 125 punten voorsprong op de rest van het veld kan hij zijn derde titel op rij al bijna ruiken. Naast deze titel en het record voor meeste zeges op rij dat hij een paar races geleden al verbrak, kan de Nederlander tijdens de laatste zes races van het seizoen nog meerdere records op zijn naam zetten of verbeteren.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Oud-performance engineer Verstappen lovend: "Eén van de makkelijkste coureurs"

Hoogste aantal races achter elkaar op P1 in kampioenschap

Deze reeks staat momenteel op naam van Michael Schumacher, die het ooit voor elkaar kreeg om 37 races achter elkaar (VS 2000 tot Japan 2002) op P1 te staan in het kampioenschap. Verstappen is echter ook op de goede weg, want zijn totaal staat inmiddels op 33 races achter elkaar waarop de Nederlander na de race op P1 in het kampioenschap terug te vinden was. Deze reeks begon na de Grand Prix van Spanje in 2022. Mocht Verstappen hier de komende zes races ook in slagen, en die kans is vrij groot, dan gaat Verstappen ook dit record pakken en staat hij aan het einde van het seizoen in totaal op 39 races achter elkaar waarop hij na de race op P1 staat in het kampioenschap van de constructeurs.

Hoogste aantal punten

In 2021 veroverde Verstappen achttien podiumplekken tijdens een seizoen waarin hij met Hamilton vocht om de titel. Dit gevecht won hij uiteindelijk, wat hem zijn eerste titel in de Formule 1 opleverde. In 2023 heeft Verstappen na zestien races al vijftien podiumplekken verzameld, waardoor hij op een race na foutloos is op dit gebied. Een ongekende reeks, waardoor de kans op het verbeteren van het record groot is. Hij zal tijdens de komende zes races drie keer op het podium moeten eindigen wil hij zijn eigen record gaan verbeteren dit seizoen. Gezien zijn seizoen tot nu toe en de beschikbare auto zou dit prima mogelijk moeten zijn.

Hoogste aantal punten

Hetzelfde geldt eigenlijk voor het hoogste aantal punten tijdens een F1-seizoen. Verstappen verzamelde vorig jaar 454 punten en zit nu na zestien races op 400 punten. In totaal heeft de Nederlander dus nog 54 punten nodig, wat gezien zijn eerste zestien races goed mogelijk moet zijn. Drie zeges tijdens de komende zes races zou voldoende zijn om het record te verbreken, en gezien het feit dat er ook nog een paar sprintraces zijn, mag het verbeteren van dit record als realistisch gezien worden.

Hoogste aantal zeges

Het volgende record om aan te scherpen voor Verstappen gaat het hoogste aantal zeges tijdens een seizoen zijn. Verstappen is al aardig op weg, want de Nederlander heeft al dertien zeges op zak. In 2022 won Verstappen vijftien races op weg naar zijn tweede wereldkampioenschap. Tijdens de komende zes races zou Verstappen dus drie races moeten winnen om zijn eigen record ook hier aan te scherpen. Op basis van het seizoen tot nu toe is dit zeker geen onmogelijke opgave.