Blake Hinsey, oud performance engineer van tweevoudig wereldkampioen Max Verstappen, heeft de titel van de Nederlander niet meer mogen maken. Tot en met het einde van het seizoen 2017 werkte hij samen met Verstappen, en dat beviel Hinsey heel erg.

In de F1-podcast van Sky Sports laat Hinsey weten dat Verstappen, waar hij dus jaren de performance engineer van was, heel makkelijk is om mee te werken. "Ik zal eerlijk zijn, het was waarschijnlijk één van de makkelijkste coureurs om mee te werken, de communicatie verliep ontzettend soepel. Ik keek 's avonds door de planningen heen, maakte een praatje met hem. Voordat hij vrijdagavond vertrok [van het circuit] en vroeg hem dan: wat vind je hiervan?"

Hinsey mist reizen niet

Volgens Hinsey was het reizen tijdens het Formule 1-raceweekend het zwaarste van zijn werk. "Mis ik het? Ik mis het reizen niet. Het is een beetje een ander verhaal voor Max. Max zit hier wereldkampioenschappen te winnen en ik was op dat moment bezig met de prestaties van een team dat op de tweede of derde plaats eindigde. Ik snap het, maar zelfs ik had geen aspiraties zoals 'oh, ik moet wereldkampioen worden'."

Juiste motivatie

Volgens Hinsey is dit niet de juiste manier om te werken. Daarom besloot hij te stoppen met zijn rol en een andere uitdaging aan te gaan die hem wel plezier op zou leveren. "Ik had zoiets van, ik doe dit omdat het uitdagend en interessant is. Toen het te veel werd, had ik zoiets van, ik wil een andere uitdaging en toen besloot ik terug te gaan naar de fabriek om me te richten op ontwikkeling in plaats van de operatie."

