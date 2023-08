Lars Leeftink

Charles Leclerc is het eens met Max Verstappen. Volgens de Monegask zijn er zeker positieve eigenschappen wat betreft de auto's van het nieuwe tijdperk in de Formule 1, maar de coureur van Ferrari ziet ook dat de auto's te zwaar zijn.

Veel coureurs, met Verstappen voorop, hebben zich al vaak uitgelaten over het gewicht van de auto's. De auto's zijn gedurende de jaren steeds zwaarder geworden, maar dit ging niet per se in rap tempo. Vorig jaar is de Formule 1 echter begonnen aan het nieuwe tijdperk, waardoor de auto's in rap tempo zwaarder zijn geworden. Dit maakt de auto's lastiger om te controleren op hoge snelheid, waarbij vooral het sturen lastiger en zwaarder wordt. Verstappen is hier al vaak kritisch op geweest, en krijgt nu steun.

Leclerc over gewicht auto's

In gesprek met Motorsport.com zegt Leclerc dat hij het eens is met Verstappen. Ook hij hoopt dat er, ondanks dat er ook positieve punten zijn, verandering komt in het gewicht van de auto's. "Toen ik in 2018 in F1 begon, waren de auto's al vrij zwaar. Ik reed eerder in Abu Dhabi met een auto uit 2004 met 50 kilo brandstof, dan voel je echt het verschil met de huidige auto's. Ik moet wel eerlijk zeggen dat in middelsnelle en snelle bochten de downforce wel heel indrukwekkend is in vergelijking met twaalf of dertien jaar geleden. Het gaat denk ik om de balans."

Andere filosofie

Wat volgens Leclerc ook niet helpt, is dat de auto's nu anders in elkaar zitten dankzij het nieuwe tijdperk waaraan de Formule 1 in 2022 is begonnen. "De laatste tien of vijftien jaar waren de auto's vrijwel gelijk. Nu is het een heel andere filosofie, maar dat geldt voor alle teams. We zijn echter nog maar anderhalf jaar onderweg, er is nog ruimte voor verbetering. Je kan verder met een kleine wijziging van een goede naar een slechte auto gaan. Dat is onvoorspelbaarder."

