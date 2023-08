Lars Leeftink

Komende zondag staat de Formule 1 Grand Prix van Nederland op het programma, die voor het derde seizoen op rij onderdeel is van de F1-kalender. Voor het derde seizoen op rij zal de winnaar ook een nieuwe trofee krijgen, dit keer met de focus op het verleden.

De afgelopen twee seizoenen besloot de organisatie voor verschillende soorten trofeeën te gaan. Dit seizoen is, zoals op zowel foto's als een Instagram post van Studio Piet Boon te zien is, gekozen voor een vrij kleurloze trofee. Studio Piet Poon ontwierp ook trofee voor de winnaar van de Grand Prix van 2021. De trofee is voor het merendeel wit, waarbij vooral de leeuw en het nummer opvallen. Deze zijn goed zichtbaar dankzij de kleur, waarbij de leeuw natuurlijk symbool staat voor het land waarin gereden wordt. De trofee is een ode aan de bokaal die in 1939 werd uitgereikt, de allereerste race die in Zandvoort georganiseerd en verreden werd. Deze trofee werd toen uitgereikt door Prins Bernhard.

Verstappen?

Verstappen won de afgelopen twee seizoenen de Grand Prix van Nederland en dus ook de trofee. De Nederlander, die als tweevoudig wereldkampioen richting het raceweekend in Zandvoort gaat, zal ook deze trofee op zijn naam willen schrijven. Mocht hij dit doen, dan wint hij zijn negende race op rij. Daarmee evenaart hij het record van Sebastian Vettel, een record dat hij dan in Monza volgend weekend kan verbreken door zijn tiende zege op rij te boeken. Daarvoor zal hij eerst komende zondag moeten winnen en deze trofee op zijn naam moeten schrijven.

