Sergio Pérez is van plan zijn podiumplek tijdens het raceweekend in België een vervolg te geven tijdens de Formule 1 Grand Prix van Nederland. De Mexicaan wil beter voor de dag komen dan tijdens de eerste seizoenshelft.

Tot nu toe heeft Pérez zijn meerdere moeten erkennen in teamgenoot Max Verstappen, die tien van de eerste twaalf races won en tot nu toe altijd op het podium stond. De Mexicaan won twee races, maar heeft na een goede start tijdens de eerste vier races nu een achterstand van 125 punten op zijn teamgenoot, waardoor P2 in het kampioenschap wederom het hoogst haalbare is. Vorig jaar lukte dit niet, toen hij werd verslagen door Charles Leclerc. In 2023 wil Pérez voorkomen dat dit nog een keer gaat gebeuren.

Pérez over tweede seizoenshelft

In het persbericht van Red Bull voorafgaand aan het raceweekend laat Pérez blijken dat hij de lijn van het raceweekend in Spa door wil trekken. "Ik wil verder gaan waar ik in Spa was gebleven en constant op het podium staan voor de rest van het seizoen. En ik wil de uitdager zijn. Zandvoort wordt een tricky race, het veld kruipt dichter naar elkaar toe, maar we blijven pushen en als team zullen we het uiterste doen om een goed resultaat neer te zetten, ongeacht het weer in Zandvoort."

Zandvoort

Pérez zegt dat hij heeft genoten van zijn zomervakantie, maar dat hij ook wel weer toe is aan een raceweekend. "Ik heb een geweldige zomerstop gehad met familie in Mexico, waar ik ook hard heb getraind. Ik voel me weer helemaal fris en klaar om aan de slag te gaan. Deze week ben ik met mijn ingenieurs aan de slag gegaan in de fabriek in Milton Keynes. Het is altijd mooi om na de vakantie weer bij te praten en we hebben heel goed voorbereidingswerk verricht voor het raceweekend in Zandvoort. We zijn er helemaal klaar voor."

