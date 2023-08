Lars Leeftink

Woensdag 23 augustus 2023 08:51 - Laatste update: 09:06

De Nederlandse fans van Ferrari zullen komende weekend tijdens de eerste vrije training van het Formule 1-raceweekend in Zandvoort geen Carlos Sainz in actie zien. De Spanjaard zal toekijken hoe rookie Robert Shwartzman in zijn Ferrari de eerste sessie van het weekend af gaat werken.

Dit weet Fred Vasseur, teambaas van Ferrari, te vertellen tegen onder meer RaceFans. Elke coureur moet tijdens het seizoen een keer plaats gaan maken tijdens een training voor een rookie, waardoor het aantal per team op twee komt. Tot nu toe heeft geen enkel team hieraan voldaan, maar de teams doen dit meestal richting het einde van het seizoen. Ferrari is er vroeg bij en geeft Shwartzman net zoals vorig jaar de kans om rondjes te rijden in de Ferrari.

Artikel gaat verder onder video

Shwartzman

Vorig jaar mocht Shwartzman dit ook al twee keer doen als vervanger van Sainz en Charles Leclerc, en de kans is groot dat hij dit jaar op herhaling mag. In Zandvoort zien we Shwartzman dus voor het eerst in actie, aldus Vasseur. "Robert doet Zandvoort in de auto van Carlos [Sainz] en hij doet er nog een - waarschijnlijk Abu Dhabi - in de auto van Charles [Leclerc]." De Israëlische coureur gaat hierdoor dus in 2023 nog wat meer ervaring opdoen in de koningsklasse.

Keuze Sainz

Volgens Vasseur gaf Ferrari de ruimte aan Sainz om zelf een raceweekend uit te kiezen. Zijn keuze viel op Zandvoort. "Ik weet dat het geen gemakkelijke situatie is, maar Carlos was heel direct. Het is niet zo makkelijk om te beslissen, want je kunt het zeker niet doen in Singapore, Japan, Las Vegas en je hebt ook sprintraces in Austin, Qatar en zo. Dan heb je ook nog races met een iets andere insteek qua banden. Dat is ook lastig. Maar het betekent dat je uiteindelijk niet zoveel opties hebt." Sainz koos uiteindelijk dus voor het raceweekend in Nederland.

