Brian Van Hinthum

Woensdag 23 augustus 2023 08:06 - Laatste update: 08:08

Max Verstappen is momenteel aan het domineren in de Formule 1 en sommige analisten en fans suggereren dat de Nederlander op deze manier al op vroege leeftijd zijn interesse en motivatie in de koningsklasse kan verliezen. Damon Hill komt met een opmerkelijke suggestie voor de nog altijd pas 25-jarige coureur.

Sinds het binnenhalen van de zenuwslopende en controversiële wereldtitel in 2021 staat er absoluut geen maat meer op Verstappen. Red Bull Racing wist in 2022 de spijker op de kop te slaan wat betreft de nieuwe reglementen en onder leiding van Adrian Newey wist de Oostenrijkse formatie een raket te bouwen waar de andere teams maar een antwoord op lijken te hebben. Dat het wapentuig daarnaast ook nog eens in handen is van de momenteel ongenaakbaar lijkende Verstappen, is een extra zure druif voor de concurrentie.

Vrij vroege burn-out

Door het gemak waarop Verstappen momenteel zijn overwinningen binnenhaalt, wordt er door bepaalde mensen gedacht dat de Nederlander vrij snel zijn motivatie voor de Formule 1 kan verliezen, als dat momenteel al niet gebeurt. Zo laat hij zich regelmatig kritisch uit over de kant die de Formule 1 op dreigt te gaan met de steeds voller wordende kalender. Zijn toekomst wordt in de Sky Sports F1-podcast besproken en Hill heeft een opvallend idee voor de Nederlander. "We hebben het hier over een vrij vroege burn-out, nietwaar? Ik bedoel, kijk naar Fernando. Hij had een soort van time-out, net als Kimi. Je vraagt je soms af of sommige coureurs een soort van reset nodig hebben", stelt de wereldkampioen van 1996.

Veel meer enthousiasme

Hij ziet dat dus ook als een goed idee voor Verstappen. "Dan gaat een coureur dat doen en dan realiseert hij zich dat hij veel meer geïnteresseerd is in het winnen van Grands Prix en het rijden in de Formule 1 dan hij dacht. Ik heb het idee dat de gasten die teruggekomen zijn uiteindelijk veel meer enthousiasme tonen dan ze daarvoor deden. Ik heb dus mijn twijfels over zijn praatjes over het vermoeid raken en over dat er te veel races zijn. Ik denk dat het er uitstekend uitziet voor de buitenwereld als je een pauze wil en op je boot wil gaan genieten of op het strand of wat hij ook wil. Maar totdat je dat doet, realiseer je je niet dat je lastig stil kan zitten en weer wil gaan."