Vincent Bruins

Woensdag 23 augustus 2023 19:08

Het Grand Prix-weekend in Nederland wordt donderdag afgetrapt met de persconferentie. Max Verstappen zit bij de eerste groep die om 13:30 uur het verplichte praatje met de pers zal gaan doen. Daniel Ricciardo zal op Circuit Zandvoort zijn derde race rijden met Scuderia AlphaTauri en vergezelt de Nederlander bij de persconferentie.

Verstappen wordt in de persconferentie niet alleen omringd door een oud-teamgenoten, maar ook door twee rivalen. Want naast Ricciardo zullen ook Fernando Alonso, die derde staat in het kampioenschap, en George Russell, die zesde ligt in de tussenstand, aanschuiven. Lance Stroll zit ook bij de eerste groep. De Canadees is de teamgenoot van Alonso bij Aston Martin. In de groep die om 14:05 uur van start gaat zitten Pierre Gasly, Kevin Magnussen, Carlos Sainz, Logan Sargeant en Zhou Guanyu.

Artikel gaat verder onder video

TV Pen

Er is tijdens de persconferentie slechts plaats voor tien coureurs, de andere tien rijders verschijnen in het 'vierkantje', ook wel de TV-pen genoemd. Om 13:30 uur is het de beurt aan Valtteri Bottas, Nico Hülkenberg, Charles Leclerc, Lando Norris en Sergio Pérez. De tweede groep van 14:05 bestaat uit Alexander Albon, Lewis Hamilton, Esteban Ocon, Oscar Piastri en Yuki Tsunoda.

Persconferenties

13:30 uur Fernando Alonso Aston Martin Daniel Ricciardo AlphaTauri George Russell Mercedes Lance Stroll Aston Martin Max Verstappen Red Bull

14:05 uur Pierre Gasly Alpine Kevin Magnussen Haas Carlos Sainz Ferrari Logan Sargeant Williams Zhou Guanyu Alfa Romeo

TV Pen

13:30 uur Valtteri Bottas Alfa Romeo Nico Hülkenberg Haas Charles Leclerc Ferrari Lando Norris McLaren Sergio Pérez Red Bull

14:05 uur Alexander Albon Williams Lewis Hamilton Mercedes Esteban Ocon Alpine Oscar Piastri McLaren Yuki Tsunoda AlphaTauri

Kijk F1TV vier maanden met 20% korting!

De tweede seizoenshelft van de Formule 1 stream je alleen deze week, 4 maanden voor slechts €6,39 per maand. De speciale actie is geldig t/m uiterlijk 27 augustus.