Alles wat je moet weten over de Grand Prix van Nederland

Remy Ramjiawan

Zondag 20 augustus 2023 16:44

Het einde van de zomerstop begint langzaam, maar zeker in zicht te komen. De startlichten zullen namelijk over precies een week gaan doven op Circuit Zandvoort, voor de hervatting van het Formule 1-seizoen, met de Grand Prix van Nederland.

Het is alweer drie weken geleden dat de laatste Grand Prix werd georganiseerd. De Grand Prix van België werd in een sprintweekend gehouden en daardoor was de opzet net iets anders. Max Verstappen was wederom de man die bijna in alle sessies bovenaan wist te eindigen en ging met de volle buit de zomerstop in. Daardoor leidt de Limburger nog altijd het klassement met maar liefst 314 punten. Teamgenoot Sergio Pérez kijkt toe vanaf de tweede plek met 189 punten achter zijn naam en ziet nummer drie Fernando Alonso op slechts veertig punten afstand staan. In het constructeursklassement leidt Red Bull Racing met 503 punten en Mercedes heeft inmiddels met 247 punten de tweede plek in handen. Aston Martin begon het seizoen sterk, maar bezet met 196 punten momenteel de derde plek.

Circuit Zandvoort

Het strijdtoneel aankomend weekend zal Circuit Zandvoort zijn. Voor veel Nederlandse fans is de baan in de duinen van de Noord-Hollandse badplaats geen onbekend circuit. De eerste keer dat de Formule 1 Zandvoort bezocht was in 1952. Het was niemand minder dan Alberto Ascari die de eerste editie wist te winnen. In de dertig jaar daarna hebben namen als Jim Clark, James Hunt, maar ook Jackie Stewart en Niki Lauda minimaal één keer de grote prijs van Nederland gewonnen. In 1985 werd de laatste editie voorlopig verreden, voordat het Formule 1-spektakel in 2021 weer terugkeerde naar ons kikkerlandje.

Het circuit is met de rentree in 2021 op enkele punten aangepast en is inmiddels zo'n 4,259 kilometer lang. De Grand Prix van Nederland zal over 72 ronden worden verreden en in totaal wordt daarmee 306,5 kilometer afgelegd. Lewis Hamilton heeft nog altijd het ronderecord op zijn naam staan met een 1:11.097, die de zevenvoudig kampioen in 2021 liet noteren. Max Verstappen wist de Dutch Grand Prix niet alleen in 2021 te winnen, dat deed hij ook vorig jaar.

Voorlopige weersverwachting

Het Grand Prix-weekend laat nog even op zich wachten en de weersvoorspellingen worden nog nauwkeuriger. Voorlopig voorspelt Weeronline toch wel een aantal regendruppels tijdens het raceweekend. Tijdens de opening van het weekend, op vrijdag, zal het overdag zo'n twintig graden Celsius zijn en is de kans op neerslag 75 procent. Op zaterdag is die kans zelfs tachtig procent en dat geldt ook voor de zondag.

Coureursklassement

Constructeurskampioenschap

1. Red Bull Racing 503 punten 2. Mercedes 247 punten 3. Aston Martin 196 punten 4. Ferrari 191 punten 5. McLaren 103 punten 6. Alpine 57 punten 7. Williams 11 punten 8. Haas 11 punten 9. Alfa Romeo 9 punten 10. AlphaTauri 3 punten

Tijdschema Grand Prix van Nederland

Het Formule 1-weekend in Nederland zal op vrijdag 25 augustus om 12:30 uur worden afgetrapt met de eerste vrije training. Om 16:00 uur is het vervolgens tijd voor de tweede oefensessie. Zaterdag om 11:30 uur krijgen de coureurs en hun teams nog één uur de tijd om hun bolides af te stellen, met de derde en tevens laatste vrije training. Om 15:00 uur is namelijk tijd voor één van de spannendste sessies van het weekend, de kwalificatie. Op zondag 27 augustus om 15:00 uur zullen de startlichten gaan doven voor de Grand Prix van Nederland.

Vrijdag 25 augustus

Eerste vrije training: 12:30 uur

Tweede vrije training: 16:00 uur

Zaterdag 26 augustus

Derde vrije training: 11:30 uur

Kwalificatie: 15:00 uur

Zondag 27 augustus

Race: 15:00 uur