Jeen Grievink

Maandag 2 januari 2023 20:18 - Laatste update: 20:26

Bernie Ecclestone (92) stond maar liefst veertig jaar aan het roer van de Formule 1 en tijdens deze periode deed hij hard zijn best om Lewis Hamilton bij Mercedes te krijgen. De miljardair stelde zelfs voor om een deel van de kosten voor zijn rekening te nemen, zodat de Zilverpijlen Hamilton konden aantrekken.

Hamilton had in 2012 een aflopend contract bij McLaren, het team waarmee hij vier jaar eerder zijn eerste wereldtitel had veroverd. De Brit oriënteerde zich op een nieuwe werkgever en Mercedes toonde interesse. Hamilton was in het begin echter niet zo happig op een overstap naar de Duitse formatie. Toch wist Niki Lauda hem warm te maken voor een transfer. Hamilton en Mercedes openden de onderhandelingen, maar het leek stuk te lopen op de financiële compensatie die Hamilton eiste. Ecclestone, die op dat moment aan de touwtjes trok in de sport, dacht dat het goed zou zijn voor de Formule 1 als Hamilton naar Mercedes ging en mengde zich daarom in de gesprekken, zo vertelt hij in de documentaire Lucky van Discovery+.

Artikel gaat verder onder video

Ecclestone wilde meebetalen aan overstap Hamilton

Ecclestone vertelt dat Lauda zijn best deed om Hamilton aan boord te krijgen, maar dat er een - financiële - kink in de kabel was. "Niki realiseerde zich wat voor 'n waardevolle coureur Lewis was en hij vond een manier om hem ervan te overtuigen dat hij voor Mercedes zou moeten rijden", zo vertelt de 92-jarige Brit. "Maar als Lewis niet betaald zou krijgen wat hij wilde, dan ging hij niet akkoord." En daar kwam Ecclestone in het spel. "Dus ik zei: 'Nou, hij is iemand waarvan ik denk dat Mercedes hem nodig heeft, dus ik betaal het verschil.'"

OOK INTERESSANT: Doornbos over vechtende Verstappen in 2022: "Vond het met Hamilton mooier"

Mercedes kreeg financiën rond en wedde op juiste paard

Uiteindelijk bleek de portemonnee van Ecclestone niet nodig. "Uiteindelijk betaalde Mercedes", zo bevestigt hij. De Duitse renstal slaagde er in de benodigde financiële middelen bij elkaar te sprokkelen en haalde Hamilton binnenboord. Het heeft de Zilverpijlen sindsdien geen windeieren gelegd, want met Hamilton achter het stuur won Mercedes meerdere coureurs- en constructeurstitels achter elkaar.

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)