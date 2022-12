Jeen Grievink

Dinsdag 27 december 2022 11:39 - Laatste update: 11:39

Na een uiterst intens gevecht met Lewis Hamilton in 2021, moest Max Verstappen afgelopen jaar voornamelijk zien af te rekenen met Charles Leclerc. De strijd met de Monegask was echter een stuk minder fel dan die met Hamilton, zo concludeert voormalig Formule 1-coureur Robert Doornbos in de Eindejaarsspecial van GPFans.

Het epische gevecht dat zich vorig jaar ontvouwde tussen Verstappen en Hamilton, was iets dat je slechts zelden ziet in de koningsklasse van de autosport. De titelstrijd was bloedstollend spannend en werd pas beslist in de allerlaatste ronde van de allerlaatste race in Abu Dhabi. Zowel op als naast de baan werd alles - zowel door de coureurs als de teams - uit de kast getrokken om de strijd te winnen. Deze strijd is volgens Doornbos dan ook van een ander kaliber dan die tussen Verstappen en Leclerc in 2022. Volgens de geboren Rotterdammer waren de gevechten uit 2021 toch wel een tikkeltje mooier om te zien.

Gevechten met Hamilton mooier dan met Leclerc

Olav Mol riep al eens dat Leclerc en Verstappen zo mooi met elkaar vechten. Toch heeft Doornbos liever de intense rivaliteit, die er bijvoorbeeld was tussen Verstappen en Hamilton. "Ik vond de battles met Hamilton misschien nog wel mooier", zo vertelt hij in gesprek met GPFans. "Kijk, omdat je gewoon ziet dat het echt de koning van de sport is (Hamilton), die wellicht bezig is aan zijn onttroning, tegen de nieuwe koning (Verstappen) die eraan komt. Max liet echt duidelijk zien: 'Ik ben er en wiel-aan-wiel gevechten daar ben ik niet van onder de indruk, wie je ook bent'. En dat moet ook de mindset zijn", zo zegt Doornbos.

Jos Verstappen heeft Max getraind voor deze gevechten

"Ik denk dat dat ook de opleiding is van Jos", zo verwijst Doornbos naar de vader van Verstappen. "Het maakt niet uit met wie je aan het vechten bent, het is vechten om een positie en er kan er maar één de winnaar zijn. En dat spelletje begrijpt Max heel goed." Dat betekent echter niet dat Doornbos geen hoge pet op heeft van Leclerc. "Dat is niks ten nadele van Leclerc, ik denk dat hij een heel getalenteerde coureur is, maar die laat misschien net even wat meer marge."

Leclerc heeft nog wat moeite met presteren onder druk

Hij vervolgt: "Die is nog even wat meer bezig met 'Het is Max Verstappen, ik mag geen foutje maken, want ik rijd voor Ferrari'. Je zag ook als hij in zijn spiegels keek om te kijken waar Max zat, hij direct een remfoutje maakte daarna. Dus het presteren onder druk, dat kan bij de Monegask nog wel een tandje beter."

Bekijk hieronder het hele interview met Doornbos: