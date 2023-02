Remy Ramjiawan

Zaterdag 18 februari 2023 19:39 - Laatste update: 19:43

Voor voormalig Red Bull-coureur Mark Webber is Max Verstappen in 2023 weer de te kloppen man. Ondanks dat het Oostenrijkse team dit jaar met een aantal beperkingen te maken heeft, mede als gevolg van de schending van de budgetcap, verwacht de Australiër dat het team de beperkingen creatief gaat oplossen.

De Formule 1 is al een aantal jaren bezig om een gelijker speelveld te creëren. Een onderdeel daarvan is de budgetcap, maar ook de beperking op de ontwikkelingstijd als kampioen. De nummer één van het constructeursklassement krijgt namelijk de minste ontwikkelingstijd toegewezen en voor Red Bull komt daar nog de straf van de budgetcap overheen. Ondanks de nadelen verwacht de 46-jarige manager van Oscar Piastri dat Red Bull in 2023 nog steeds de dienst uit zal gaan maken.

Artikel gaat verder onder video

Creatieve mensen

Het team uit Milton Keynes stormde vorig jaar naar beide titels toen Verstappen een record aantal races van vijftien wist te winnen. "Red Bull is nog steeds het gevaarlijkste team dat uit de blokken komt", vertelde Webber aan Autosport. "Ik denk niet dat iemand echt weet hoeveel invloed dat [de straf] op hen zal hebben, maar ik weet zeker dat ze genoeg creatieve mensen hebben om door te gaan."

OOK INTERESSANT: Hamilton waarschuwt concurrentie: "Hebben de spijker op de kop geslagen"

OOK INTERESSANT: Wolff: 'De rivaliteit tussen Lewis en Max uit 2021 heeft veel bijgedragen'

Formule 1 plus

Webber, die zelf zeven jaar in dienst was bij Red Bull Racing, gelooft daarnaast dat er op dit moment maar weinig coureurs zijn die het Verstappen moeilijk kunnen maken. "Max, het is soms gewoon 'Formule 1 plus' voor hem. Ik denk dat het hoogtepunt voor mij was om te zien wat hij door het veld deed in Spa. Dat was gewoon ongelooflijk", aldus Webber.

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)