Jan Bolscher

Zondag 11 december 2022 16:39

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner en FIA-president Mohammed Ben Sulayem raakten verwikkeld in een ongemakkelijk onderonsje tijdens het eindejaarsgala, nadat eerstgenoemde in zijn speech naar de verwarring rondom het tweede wereldkampioenschap van Max Verstappen verwees.

Verstappen verreed een zeer dominant seizoen in de Formule 1 dit jaar, waardoor hij zich vier races voor het eind in Japan al voor de tweede keer kroonde tot wereldkampioen. Na het vallen van de vlag was er echter grote onduidelijkheid over of het seizoen al in het voordeel van de Nederlander was beslist. Vrijwel iedereen - waaronder Verstappen zelf - was in de veronderstelling dat er halve punten werden uitgedeeld omdat de race vanwege de zware regenval maar deels was verreden. De Limburger zou hierdoor nog één punt te kort komen.

Verwarring alom

Na een aantal verwarrende minuten werd echter duidelijk dat Verstappen wel degelijk voor de tweede wereldkampioen was geworden, toen hij door een afgevaardigde van de FIA in de cooldown room werd gefeliciteerd. Zowel Verstappen als Horner waren afgelopen weekend aanwezig op het jaarlijkse gala van de FIA om hun bokaal in ontvangst te nemen. Horner verwees in zijn speech naar de "controversiële gebeurtenissen" in Japan, maar daar wilde op Ben Sulayem op zijn beurt niets van weten. Het leidde tot een ongemakkelijk moment.

Ongemakkelijk moment

"Je zei dat Japan controversieel was. Nee", klonk het door de zaal. "De FIA kreeg de schuld vanwege de punten, maar het was niet de FIA die de regels schreef. Het waren de teams die de regels schreven en wij pasten ze toe." Het leidde tot een aantal vragende blikken in de zaal, waarna Formule 1-CEO Stefano Domenicali tussenbeide kwam en het boeltje probeert te redden: "Oké jongens, laten we gefocust blijven", klonk het lachend. Bekijk de beelden hieronder.