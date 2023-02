Brian Van Hinthum

Donderdag 16 februari 2023 19:13

Lewis Hamilton en Mercedes hopen na een teleurstellend 2022 in het komende seizoen keihard terug te slaan en weer mee te kunnen doen om de prijzen. De Brit waarschuwt in ieder geval alvast de concurrentie, want volgens Hamilton heeft zijn team een aantal van de zwakke punten in de winter weten te identificeren én verbeteren.

2022 werd absoluut niet wat het team van Mercedes gehoopt had van het eerste jaar van de nieuwe reglementen. De Duitse formatie kwam er al vrij snel achter dat Ferrari en Red Bull hen ver voorbij waren gestreefd en tijdens de eerste paar races van het seizoen hadden George Russell en met name Hamilton zelfs de grootste moeite om mee te komen in de subtop van het veld. Naar mate het seizoen vorderde, kreeg met het porpoisingprobleem steeds verder onder controle en kon de weg naar voren ingezet worden. Als beloning won Russell de voorlaatste Grand Prix van het seizoen in Brazilië, waar Hamilton tweede werd.

Hard werk

Men wist alsnog dat er genoeg werk aan de winkel was in de winter om nog een stap verder te kunnen realiseren. Hamilton brengt verslag uit over het harde werk op de fabriek. "Iedereen heeft de afgelopen maanden zo hard gewerkt. Dat doet iedereen van nature al, waardoor afgelopen week enorm leuk is geweest omdat je alle elementen uit de virtuele wereld nu tot leven hebt zien komen", vertelt de zevenvoudig wereldkampioen tegenover Sky Sports.

Spijker op de kop

Hamilton heeft alvast een waarschuwing voor Max Verstappen en de overige concurrentie in petto: de man uit Stevenage gelooft dat de zwakke punten van de W13 goed in beeld zijn gekomen en wellicht zelfs verholpen. "We hebben vorig jaar een hoop problemen gehad. We zijn de klok rond gaan werken om te vinden wat deze problemen waren en hoe we ze konden oplossen. We weten het natuurlijk niet tot we de auto in stappen, maar we hebben het gevoel dat we de spijker op de kop hebben geslagen in sommige van deze onderdelen", besluit hij.

