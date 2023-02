Remy Ramjiawan

Dinsdag 14 februari 2023 18:47

Voor Charles Leclerc is Max Verstappen niet de enige titelkandidaat die hij in 2023 in de gaten blijft houden. De Monegask, die aan zijn vijfde jaar bij Ferrari gaat beginnen, sluit een gevecht met Lewis Hamilton niet uit.

Ferrari heeft dinsdagochtend dan eindelijk het doek van de SF-23 getrokken. De nieuwe bolide moet de Italianen op weg helpen om een heel jaar lang te vechten voor de titel. Afgelopen jaar kon de Scuderia lange tijd mee met Verstappen en Red Bull, maar na de zomerstop viel het team wat weg. Dat moet komend seizoen allemaal anders en Leclerc heeft het batterijtje weer helemaal opgeladen en blikt bij Sky Sports F1 alvast vooruit op het nieuwe jaar.

Artikel gaat verder onder video

Kansen

"Het gaat moeilijk worden natuurlijk. Vorig jaar zijn we tweede geworden en dus is de volgende stap om het kampioenschap te winnen. We weten hoe lastig dat gaat worden, maar we doen het nodige werk ervoor", zo opent de 25-jarige Monegask. In de strijd om de titel is de grote favoriet Red Bull Racing en Verstappen. Toch ziet Leclerc ook wel potentieel gevaar vanuit Mercedes: "Mercedes zal er ook weer staan, ze waren namelijk erg sterk in de slotfase van vorig seizoen. Nogmaals, het gaat een lastig kampioenschap worden, maar wij gaan er alles aan doen wat in onze mogelijkheid ligt, om het te laten werken."

OOK INTERESSANT: Social media vol lof over "waanzinnige" autolancering Ferrari

Ferrari SF-23

OOK INTERESSANT: Ferrari heeft maas in de wet gevonden en toont verboden 'Mercedes-voorvleugel' op SF-23

'Niet vergeten wat hij heeft bereikt'

Het afgelopen seizoen was er eentje om snel te vergeten voor Hamilton, gezien de problemen die hij kende met de W13. Daarnaast was het voor het eerst sinds jaren dat de Brit niet met een zege of pole position naar huis ging. Desondanks sluit Leclerc de zevenvoudig kampioen niet uit als titelkandidaat, mits hij over het juiste materiaal beschikt. "Je moet Lewis nooit uitsluiten voor de titelstrijd. Ik ben er heilig van overtuigd dat als hij de auto heeft, dan staat hij er weer. We moeten niet vergeten wat hij heeft bereikt in de sport en hij heeft 'het' nog steeds, dat hebben we vorig jaar al een aantal keren gezien. Dus ik denk dat Lewis er zal staan, net als Red Bull en ik hoop dat het een geweldig gevecht wordt", aldus Leclerc.

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)