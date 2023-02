Remy Ramjiawan

Het team van Ferrari heeft de SF-23 dinsdagochtend aan de buitenwereld getoond. Een van de meest opvallende nieuwigheidjes is de voorvleugel van de nieuwe auto. Deze heeft namelijk veel gelijkenissen met de voorvleugel dat het team van Mercedes in 2022 tijdens het weekend in Austin meenam, maar uiteindelijk werd verboden door de FIA.

Daar waar diverse teams huiverig waren om hun nieuwe auto voor het 2023-seizoen te laten zien, gooide Ferrari het dinsdagochtend over een andere boeg. De Scuderia maakte er een waar evenement van waarbij Ferrari-fans ook aanwezig waren. Daarnaast koos het team er ook voor om niet alleen de auto te laten zien, ook een aantal rondjes stonden op het programma. Carlos Sainz en Charles Leclerc mochten om de beurt een paar ronden rijden in de nieuwe wagen.

Vinnetjes

Mercedes nam tijdens het raceweekend in Austin een nieuwe voorvleugel mee. Het ontwerp liet een nieuw concept zien, waarbij er diverse kleine vinnetjes aanwezig waren op het exemplaar. De FIA keurde de voorvleugel af, want de vinnetjes zouden een aerodynamisch doeleinde hebben en dat was destijds verboden. Het is wel toegestaan om de vinnetjes aan te brengen, als dit de structuur van de vleugel versterkt. Ferrari heeft echter met de SF-23 precies hetzelfde ontwerp laten zien en de vraag rijst op waarom het Italiaanse team voor een verboden ontwerp heeft gekozen.

Mercedes' front wing, which is yet to be used, is causing a bit of a stir ๐Ÿ‘€



Ted Kravitz: ๐Ÿ—ฃ๏ธ "๐—ง๐—ต๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐˜€๐—ผ๐—บ๐—ฒ ๐—ฟ๐˜‚๐—บ๐—ผ๐˜‚๐—ฟ๐˜€ ๐˜๐—ต๐—ฎ๐˜ ๐˜๐—ต๐—ฒ๐˜€๐—ฒ ๐—ฒ๐˜†๐—ฒ๐—ฏ๐—ฟ๐—ผ๐˜„ ๐˜„๐—ถ๐—ป๐—ด๐—น๐—ฒ๐˜๐˜€ ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ป๐—ผ๐˜ ๐—ฐ๐—ผ๐—บ๐—ฝ๐—น๐—ถ๐—ฎ๐—ป๐˜ ๐˜„๐—ถ๐˜๐—ต ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐—ฟ๐—ฒ๐—ด๐˜‚๐—น๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป๐˜€." pic.twitter.com/scVVlhdvhc — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) October 21, 2022

Maas in de wet

Ondanks dat het twijfelachtig is of het ontwerp honderd procent legaal is, gaat Ferrari ervan uit dat het onderdeel gewoon mee mag voor het 2023-seizoen. Het team beroept zich volgens The Race op het ontbreken van de juiste bewoording in de reglementen. Daar waar er vorig jaar nog duidelijk in de reglementen stond dat de vinnetjes slechts een mechanisch, structureel of meetdoeleinden moesten hebben, ontbreekt die zin in de nieuwe reglementen. Op papier zou het onderdeel dus legaal moeten zijn en het Italiaanse team gaat er dan ook vanuit dat de kous hiermee af is.

