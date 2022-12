Remy Ramjiawan

Woensdag 28 december 2022 07:04

Voormalig vice-president van Mercedes-Benz Norbert Haug, stelt dat Ferrari ook zonder fouten in 2022 geen kampioen was geworden. De Duitser wijst naar een oppermachtig Red Bull Racing, waarbij de Italianen eigenlijk geen echte kans op de titel hadden.

De Scuderia voerde in het begin van het jaar de boventoon binnen de koningsklasse. Na een aantal races bleek dat Red Bull een auto had die niet alleen te zwaar was, maar ook nog eens onbetrouwbaar bleek. Toch kreeg het Oostenrijkse team de RB18 op het goede spoor en hoewel Ferrari tijdens de kwalificaties vaak over de snelste auto beschikte, was Red Bull doorgaans sneller tijdens de races. Naarmate het seizoen vorderde viel het Italiaanse team verder weg en sinds de Grand Prix van Oostenrijk wist de renstal geen zege in 2022 meer te pakken. Het is volgens Haug tekenend voor het seizoen van de Scuderia, die in zijn ogen nooit een echte kans heeft gehad, zo vertelt hij bij RND.

Artikel gaat verder onder video

Ferrari altijd op weg naar P2

Ferrari-teambaas Mattia Binotto is nog een paar dagen in dienst bij de Scuderia. De Italiaan wordt als kop van Jut opgeofferd en Frédéric Vasseur zal het stokje van Binotto overnemen. Volgens Haug is die wisseling van de wacht niet nodig, Ferrari heeft immers optimaal gepresteerd, zo zegt hij: "Ferrari had helemaal geen rampjaar. Ferrari werd tweede, zowel bij de coureurs met Charles Leclerc als bij de teams. Red Bull zou zelfs in het beste geval niet verslagen zijn door Ferrari."

OOK INTERESSANT: Heeft Ferrari de juiste beslissing genomen door Vasseur aan te nemen?

Charles Leclerc & Frédéric Vasseur

De markante Duitser vervolgt zijn kritiek op het Italiaanse team: "En het feit dat Ferrari gedurende het jaar een aantal - op zijn zachtst gezegd - vreemde strategiebeslissingen nam en dan niet te vergeten hoe sommige pitstops verliepen, vergeet het maar: zelfs zonder fouten had Ferrari in beide klassementen niet beter kunnen eindigen dan in het afgelopen seizoen. In 2023 kan Ferrari het alleen maar beter doen dan tweede, maar dat durf ik niet te voorspellen."