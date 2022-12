Heeft Ferrari de juiste beslissing genomen door Vasseur aan te nemen?

Ewan Gale & Remy Ramjiawan

Dinsdag 27 december 2022 20:48

Met de aanstelling van Frédéric Vasseur heeft Ferrari voor het eerst sinds jaren weer eens gekozen voor een teambaas die van buitenaf is gekomen. De 54-jarige Fransman krijgt de schone taak om het Italiaanse team weer naar een kampioenschap te gaan leiden, maar wie is hij en waarom heeft Ferrari voor de voormalig teambaas van Alfa Romeo gekozen?

Vasseur neemt vroeg in het nieuwe jaar de leiding over, nadat Mattia Binotto ontslag nam - zijn laatste dag is op vrijdag [30 december] - nadat hij onder vuur kwam te liggen, vanwege een aantal operationele tekortkomingen, ondanks dat het team op zijn meest competitieve niveau was sinds 2019. We weten dat Vasseur de afgelopen jaren opereerde als Sauber CEO en Alfa Romeo teambaas, maar kan hij het klusje klaren bij het team waar altijd druk op staat?

Artikel gaat verder onder video

Beginjaren

Vasseur leidde het ASM-team in de Formule 3, eind jaren negentig en begin jaren 2000, voordat hij samen met Nicolas Todt, zoon van voormalig Ferrari-teambaas en FIA-voorzitter Jean, het team in 2005 omvormde tot ART Grand Prix. Het zeer succesvolle juniorteam heeft een aantal getalenteerde coureurs voortgebracht die verder zijn gegaan naar grotere dingen in de autosport, niet in de laatste plaats naar de Formule 1. In de Formule 3 European Series bijvoorbeeld, won het team tussen 2005 en 2009 vijf opeenvolgende coureurskampioenschappen met Lewis Hamilton, Paul di Resta, Romain Grosjean, Nico Hülkenberg en Jules Bianchi.

Charles Leclerc & Frédéric Vasseur

In de GP2 (hedendaags Formule 2) was het succes ook aanwezig, met titels voor Nico Rosberg, Hamilton en Hülkenberg, terwijl in recentere tijden Stoffel Vandoorne, George Russell en Nyck de Vries allemaal kampioen zijn geworden met ART. Valtteri Bottas, Esteban Ocon en Charles Leclerc werden in de GP3 door Vasseur naar de overwinning geleid, wat bewijst dat de Fransman het in zich heeft om een winnend team te smeden.

Managementvaardigheden bewezen

Als Ferrari-teambaas reikt de verantwoordelijkheid veel verder dan alleen het soepel laten verlopen van het personeel op het circuit. Elk gebied van het team moet onder een waakzaam oog worden geplaatst, met de wetenschap dat elk klein ongelukje tijdens een raceweekend, of het nu een motorstoring is of een boutje van 1 euro dat losraakt, zal worden geconfronteerd met intense kritiek van de Italiaanse media en gepassioneerde Tifosi.

Lewis Hamilton, Norbert Haug, Frédéric Vasseur & Ron Dennis

Hoewel sommigen beweren dat Formule 3 en Formule 2 'spec series' zijn en geen ontwikkeling kennen, leidde Vasseurs technische kennis tot de oprichting van Spark Racing Technology. Vasseur kon van de FIA het contract krijgen om de 40 chassis te maken die nodig waren voor het eerste Formule E-seizoen.

Junior management groeit uit tot Formule 1-expertise

Vasseur stapte in 2016 de Formule 1 binnen als teambaas van het terugkerende Renault, maar nam aan het eind van het seizoen ontslag. Zes maanden later deed Sauber een beroep op zijn diensten, in een rol die hij tot nu toe heeft vervuld. Technisch gezien is het team uit het slop van de jaren 2010 gegroeid tot een team dat in staat is om zesde te worden in het constructeursklassement. In die tijd sloot Vasseur deals met Alfa Romeo om de Sauber-operatie te leiden en de positie van het team op de grid te verstevigen, terwijl de vooruitzichten voorheen somber waren.

Mattia Binotto & Frédéric Vasseur

Uitdaging

Het succes onder leiding van Vasseur is zo groot, dat voormalig Mercedes-coureur Bottas het team naar een nieuw tijdperk helpt, en eerder dit jaar werd aangekondigd dat Audi en Sauber vanaf 2026 samen een fabrieksteam zullen vormen. De toekomst ziet er rooskleurig uit voor het ooit problematisch team, met een groot deel van de lof voor het leiderschap van Vasseur. Zijn CV ziet er goed uit nu hij naar Ferrari gaat, maar kan hij het team operationeel weer onder controle krijgen waar Binotto dat niet kon?