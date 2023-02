Brian Van Hinthum

De Formule 1 heeft de laatste jaren enorm aan populariteit gewonnen en steeds veel jongere kijkers weten de weg naar het circuit te vinden. Toto Wolff analyseert hoe het kan dat de koningsklasse de laatste jaren zoveel populairder geworden is en ziet daarin ook een belangrijke rol voor Max Verstappen weggelegd.

De Formule 1 bevond zich halverwege vorig decennium in een impasse al het ging om de populariteit van de sport. De koningsklasse had het steeds lastiger als het ging om het aantrekken van nieuwe, jongere groepen fans en er was een andere aanpak vereist om de sport uit het slob te trekken. Mede dankzij zaken als de Netflix-hitserie Drive to Survive en de veranderende aanpak van Liberty Media weten de afgelopen jaren steeds meer jongere supporters de weg naar de Formule 1 te vinden en is de groei van de sport aanzienlijk gestegen.

Gevecht in 2021

Woensdag werd door het team van Mercedes als negende renstal het doek van de nieuwe wagen getrokken. Vlak voordat de zwarte W14 aan de buitenwereld getoond werd, kreeg teambaas Wolff de vraag hoe hij denkt dat de Formule 1 de laatste jaren zoveel aan populariteit heeft gewonnen en de Oostenrijker komt daarbij als eerste uit bij Verstappen. "De rivaliteit tussen Lewis en Max uit 2021 heeft er veel aan bijgedragen", meet de Mercedes-baas. De twee kemphanen vochten een ongekend spannend en beladen gevecht uit om de wereldtitel.

Meerdere redenen

Het is verder niet de enige reden die Wolff aanstipt rondom de stijging in populariteit. "Ook Drive to Survve heeft veel betekent. Alles komt nu mooi samen. Er komen ook steeds meer jonge coureurs bij. Er wordt veel meer gebruik gemaakt van social media en ik denk dat we het in de coronaperiode ook geweldig hebben gedaan", besluit Wolff. Over iets meer dan twee weken staat de aftrap van het nieuwe seizoen op het programma in de vorm van de Grand Prix van Bahrein.

