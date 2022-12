Lars Leeftink

Donderdag 22 december 2022 11:18 - Laatste update: 11:21

Volgens David Croft is Daniel Ricciardo voor de toekomst van Red Bull Racing niet het antwoord waar ze naar op zoek zijn en is Max Verstappen al bezig met het moment dat hij gaat stoppen. Ricciardo keer in 2023 terug om achter Sergio Pérez en Verstappen de derde coureur van het team te zijn.

Red Bull domineerde in 2022 en won als team zeventien van de 22 races op weg naar hun eerste kampioenschap bij de constructeurs sinds 2013. Het team is nu ook twee seizoenen op rij kampioen bij de coureurs geworden dankzij Verstappen. In 2022 was er in Brazilië echter een ruzie tussen hem en teamgenoot Pérez. Zeker na de komst van Ricciardo, die derde coureur wordt bij Red Bull en vooral simulatiewerk gaat doen en bij sponsorafspraken aanwezig gaat zijn, kwamen de geruchten op gang dat Ricciardo op de lange termijn wel eens de vervanger van Pérez kan zijn. Croft gelooft hier niet in.

Ricciardo

Bij Sky Sports F1 geeft Croft, al jaren onderdeel van de F1-paddock, zijn mening over Pérez en Ricciardo. "Ik denk dat het twee heel verschillende coureurs zijn. Ze zijn allebei in staat om races te winnen, maar ze winnen races op compleet verschillende manieren." Toch kan Red Bull de toekomst van het team volgens Croft niet van Ricciardo af laten hangen. "Daniel is een fantastische kerel, maar hij is niet de toekomst van Red Bull, vooral vanwege zijn leeftijd."

Verstappen

Croft vond het verder verrassend dat Verstappen, die nu twee titels op zak heeft, nu al bezig is met zijn afscheid. "Toen Max aan het einde van het seizoen zei dat hij mogelijk zal gaan stoppen op 31-jarige leeftijd, was dat een grote openbaring voor mij. Hij denkt al aan de tijd dat hij stopt met racen." Croft denkt dan ook niet dat Ricciardo, maar iemand anders een optie zou kunnen zijn voor de toekomst van Red Bull Racing. "Persoonlijk zou ik proberen iemand anders te zoeken om toe te voegen aan het team als Checo niet het antwoord is."