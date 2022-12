Lars Leeftink

Donderdag 22 december 2022 10:30 - Laatste update: 10:31

Nadat Aston Martin vorige week als eerste de datum van de presentatie van de auto voor 2023 wereldkundig maakte, lijkt nu ook Ferrari de datum van de presentatie te hebben vastgesteld. Dit gaat gebeuren op Valentijnsdag.

Dit weet Formu1a.uno te melden. 14 februari moet de datum zijn waarop de nieuwe auto van Ferrari voor het eerst geopenbaard gaat worden. Ferrari heeft het nieuws verder nog niet bevestigd. De site weet verder ook te melden dat de auto daarna direct getest gaat worden op het circuit in Imola en niet op het circuit van Fiorano, wat normaal gesproken het geval is.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Red Bull aanwezig met RB7 tijdens GT Challenge in Australië

Ferrari

Ferrari had in 2022 al de beschikking over een goede auto, maar er werden veel strategische fouten gemaakt. Daarnaast waren er problemen met de betrouwbaarheid van de auto en motor, waardoor het team vaak uitviel. Max Verstappen werd, mede daardoor, uiteindelijk met overmacht wereldkampioen. Ook de nieuwe reglementen omtrent porpoising die sinds de GP van België eerder dit jaar ingevoerd werden, pakte voor Ferrari niet al te best uit. In 2023 worden er nog meer nieuwe reglementen ingevoerd om porpoising te verminderen of zelfs te voorkomen, maar dit keer heeft Ferrari wat meer tijd om zich voor te bereiden. Dit moet gebeuren met een nieuwe teambaas, aangezien Mattia Binotto is vertrokken en Frederic Vasseur (teambaas Alfa Romeo) zijn vervanger is. Aan de coureurs gaat niks veranderen. Ook in 2023 zullen Carlos Sainz en Charles Leclerc achter het stuur zitten.

Aston Martin

Aston Martin kwam vorige week al naar buiten met het nieuws dat de auto voor 2023 op 13 februari voor het eerst getoond wordt aan de buitenwereld. Dit is dus een dag voor de presentatie van de auto van Ferrari. Fernando Alonso en Lance Stroll zullen tijdens het seizoen 2023 in deze auto proberen soliede punten te scoren, met F2-kampioen Felipe Drugovich als reservecoureur. De komende weken zullen er meer datums naar buiten komen van teams die hun auto voor 2023 voor het eerst uit de doeken doen.