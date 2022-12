Lars Leeftink

Donderdag 22 december 2022 09:41 - Laatste update: 09:45

Of het eerste echte werk voor Daniel Ricciardo bij Red Bull al voor de deur staat is nog even afwachten, maar Red Bull heeft wel aangekondigd dat het aanwezig is tijdens de Intercontinental GT Challenge in Australië. Het team gaat daar in actie komen met de klassieke RB7 die vaker voor dit soort evenementen wordt gebruikt.

De challenge wordt gehouden van 3 tot 5 februari 2023 in Bathurst, een circuit waar Ricciardo een groot fan van is. De RB7 gaat tijdens de challenge een paar demo laps doen tijdens de 12 uur van Bathurst. Daarnaast zal de RB7, waarmee Sebastian Vettel in 2011 wereldkampioen werd, ook te zien zijn voor het publiek in de paddock. De coureur die de RB7 tijdens de challenge gaat besturen wordt begin 2023 aangekondigd door Red Bull.

Reactie

Shane Rudzis, CEO van de 12 uur van Bathurst, is ongelooflijk blij met de komst van Red Bull. "Red Bull is de huidige Formule 1-wereldkampioen. Alleen daarom is het al een voorrecht om dat team op het evenement te hebben, maar het feit dat er een F1-auto van Red Bull over Mount Panaroma gaat scheuren, maakt het toch even anders. Dit wordt een spektakel dat we nog nooit eerder hebben gezien bij ons evenement. Dit tilt het naar een heel nieuw niveau. Dit wordt voor de Australische fans de beste kans van 2023 om F1-auto's van dichtbij te zien en een nog zeldzamere kans om een F1-auto over Mount Panorama te zien rijden."

Ricciardo

Wie er in de auto gaat zitten is nog niet helemaal duidelijk, maar het zou een meer dan logische keuze zijn om Ricciardo in zijn eigen land te laten rijden. Het zou zijn eerste actie zijn tijdens zijn terugkeer bij Red Bull Racing. De Australiër vertrok na een lange periode bij het team richting Renault, waar hij twee jaar lang niet slaagde. Ook de twee seizoenen daarna ging het bij McLaren niet goed. Tijdens de zomerstop werd duidelijk dat beide partijen uit elkaar gingen en Oscar Piastri zijn vervanger zou zijn. Toen ook duidelijk werd dat Ricciardo geen stoeltje voor 2023 zou gaan bemachtigen, kon hij kiezen tussen een rol als reservecoureur bij Mercedes of derde coureur bij Red Bull. Hij koos ervoor om terug te gaan naar zijn oude team. Mercedes zou vervolgens Mick Schumacher als reservecoureur aankondigen. Of de challenge in Bathurst ook de eerste rondjes van Ricciardo gaan zijn sinds zijn terugkeer, is nog even afwachten.