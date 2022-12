Lars Leeftink

Donderdag 22 december 2022 07:59

Christian Horner stoort zich aan het feit dat Red Bull Racing enorm veel geld moet afstaan aan de Formule 1. De kosten lopen, zeker na een succesvol seizoen, enorm op voor het team van Max Verstappen.

Red Bull scoorde in 2022 enorm veel punten als team, en per punt moet het team geld afstaan aan de Formule 1. Dankzij de dominantie van het team is dat dit seizoen enorm veel. Tel erbij op dat Red Bull Racing ook al een boete van 7 miljoen dollar moet betalen vanwege het overschrijden van de budgetcap, het inschrijfgeld voor deelname aan de Formule 1 en het superlicentie-geld van Verstappen en Perez ook moet betalen, en de kosten lopen behoorlijk op.

Horner

In gesprek met ServusTV zegt Horner te balen van de oplopende kosten die Red Bull maakt in 2022. "Als team moeten we al geld betalen om mee te doen aan de Formule 1 en daarbovenop komt nog meer geld per gescoorde punt. We hebben 759 punten gescoord en dat is best veel. Bovendien hebben we ook wat geld moeten neertellen voor het overschrijden van het budgetplafond. Voor de FIA was het fiscaal gezien een positief jaar."

2022

Nadat het seizoen 2021 al een succesvol seizoen was voor Red Bull en vooral voor Verstappen, was 2022 over het algemeen een nog beter jaar voor Red Bull. Ondanks het gedoe rondom de budgetcap en de rel tussen Verstappen en teamgenoot Sergio Perez, eindigde het team wel eerste bij de coureurs en constructeurs en zette het meerdere records neer. In 2023 gaat het volgens veel mensen niet zo makkelijk worden, met onder meer Mercedes dat eind 2022 steeds vaker mee begon te doen om de zeges.