Lars Leeftink

Woensdag 21 december 2022 18:11 - Laatste update: 18:12

Sebastian Vettel en Mick Schumacher gaan voor Team Duitsland racen in de Race of Champions die in januari plaats gaat vinden. De twee coureurs gaan voor het derde jaar op rij samenwerken om hun land voor het eerst sinds 2018 terug naar de top van het klassement te brengen.

Team Duitsland is het meest succesvolle land in de ROC Nations Cup met acht overwinningen. Zes van deze acht zeges zijn behaald door Vettel en zevenvoudig F1-kampioen Michael Schumacher tussen 2007 en 2012. Voor het tweede jaar achter elkaar zal het evenement worden verreden op sneeuw en ijs in Pite Havsbad in Zweden.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Red Bull laat zege Pérez in Monaco onbesproken in terugblikvideo 2022

Schumacher

"Het is geweldig om terug te zijn bij de Race Of Champions en alle coureurs weer te zien", zei Schumacher. "Nog beter dat Sebastian ook meedoet, dus we hopen dat Team Duitsland de traditie van strijden om de titel in de ROC Nations Cup waar kan maken. Ik kijk er echt naar uit om weer op ijs te rijden en tijd door te brengen en gevechten te leveren met deze indrukwekkende selectie coureurs." Het Duitse duo krijgt gezelschap van tweevoudig F1-kampioen Mika Hakkinen, Alfa Romeo-coureur Valtteri Bottas en Aston Martin reservecoureur Felipe Drugovich. Voormalig McLaren-coureur David Coulthard en drievoudig W Series-kampioen Jamie Chadwick gaan het Verenigd Koninkrijk vertegenwoordigen.

Vettel

"Ik ben verheugd dat Mick me weer vergezelt tijdens de Race Of Champions – voor mijn eerste race sinds mijn afscheid van de Formule 1 ", aldus Vettel. "Geen van ons heeft veel ervaring op sneeuw en ijs, dus het was een steile leercurve in Zweden eerder dit jaar. Uiteindelijk verraste ik mezelf door naar de individuele finale tegen Sébastien Loeb [vorig jaar] te rijden en nu kan ik niet wachten om terug te komen en samen te werken met Mick om te zien of we Team Duitsland naar een ROC Nations Cup-titel kunnen brengen."