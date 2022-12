Lars Leeftink

Woensdag 21 december 2022 16:51 - Laatste update: 17:41

Red Bull heeft dinsdag een video waarin de hoogtepunten van het seizoen worden besproken online gezet, met teambaas Christian Horner die samen met Max Verstappen en Sergio Pérez terugblikt. Het mooiste moment van Pérez in 2022 wordt echter niet besproken, en dit doet stof opwaaien.

Het team verzekerde zich dit jaar van beide kampioenschappen, waarbij Verstappen in sublieme vorm verkeerde. Zijn vijftien overwinningen braken het record van dertien dat Michael Schumacher en Sebastian Vettel eerder hadden genoteerd. Pérez voegde er zelf twee zeges aan toe in Monaco en Singapore, maar miste nipt de tweede plaats in het klassement. Deze positie ging naar Ferrari's Charles Leclerc.

Monaco

Tijdens de video van Red Bull worden tal van momenten besproken, zoals de raceweekenden in Japan en de Verenigde Staten (titels werden daar beslist), evenals de beste overwinningen van Verstappen en de mooiste momenten van Pérez. Het is tijdens de bespreking van de triomfen van de Mexicaan in 2022 dat er een opzienbarend moment is. Pérez zijn grootste prestatie in de Formule 1 tot nu toe, het winnen van de Grand Prix van Monaco, wordt weggelaten, afgezien van een enkel filmpje waarin hij in het zwembad springt om het te vieren en een nagesynchroniseerd stukje teamradio van Horner. Dit wakkert alleen maar het vuur aan van wat wordt gezien als een ruzie tussen Pérez en Verstappen tijdens dat weekend. Een ruzie die uiteindelijk leidde tot al het gedoe rondom de teamorders in Brazilië.

Brazilië

Pérez besloot in Brazilië eerder dit jaar Verstappen erlangs te laten voor P6, zodat de Nederlander de aanval op Leclerc (P4) en Fernando Alonso (P5) kon openen. Nadat bleek dat dit niet ging lukken, was het de bedoeling dat Verstappen de zesde plaats weer terug zou geven aan Pérez zodat hij niet te veel puntverlies op Leclerc zou oplopen. Verstappen gaf de plaats vanwege een incident eerder dit seizoen niet terug, waarna Pérez geïrriteerd reageerde en het tot meerdere gesprekken kwam. Het zorgde voor veel vuurtjes die Red Bull moest blussen. De actie van Pérez om, volgens de geruchten expres, te crashen tijdens de slotfase van Q3 in Monaco zat Verstappen dus niet lekker. Dat Red Bull deze zege van Perez niet bespreekt in de video, is al door veel mensen opgemerkt.