Woensdag 21 december 2022 15:39 - Laatste update: 15:42

Max Verstappen heeft een mogelijke deelname aan Le Mans en Daytona besproken. De Nederlander heeft onder meer een uitnodiging van Fernando Alonso al op zak wat betreft Le Mans. Gaat Verstappen daar iets mee doen?

Eerder liet Alonso al weten interesse te hebben in het deelnemen aan Le Mans met Verstappen. Heeft de Nederlander hier interesse in? "Ik zou me op een bepaald moment laten verleiden tot Le Mans of zelfs Daytona. Maar we hebben nu al 23 races in de Formule 1 en vooral de klassieker in Le Mans vindt altijd plaats in hetzelfde weekend als een Grand Prix. Ik wil nu gewoon een paar dagen thuis zijn nadat we zo lang onderweg zijn geweest. Daar kijk ik echt naar uit”, aldus de Nederlander in Sport und Talk van Servus TV.

In het programma bespreekt Verstappen ook het diner met de coureurs ter ere van Vettel dat aan het einde van het seizoen gehouden werd. "We hebben over veel dingen gesproken. Het was een erg leuke avond, wat normaal niet gebeurt. De laatste keer was in Shanghai in 2016. Uiteindelijk zeiden we allemaal - we moeten dit vaker doen, misschien één of twee keer per jaar.”

Verstappen zal positief terugblikken op het seizoen 2022, waarin hij zijn tweede titel in de Formule 1 op dominante wijze veroverde. Hij scoorde een record aantal punten en boekte 15 zeges, ook een record. In 2023 zal Verstappen tekenen voor weer zo'n seizoen, maar de Nederlander heeft toch ook al aangegeven graag met Mercedes en Ferrari te strijden om de titel en een spannende titelstrijd te hebben.