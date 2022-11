Alfa Romeo nerveus toen Hamilton uitviel: "Tien miljoen euro maakt enorm verschil"

Vincent Bruins

Maandag 21 november 2022 14:44

Alfa Romeo heeft de zesde plek in het constructeurskampioenschap behouden na de seizoensafsluitende Grand Prix van Abu Dhabi. Ze kwamen gelijk te staan met Aston Martin in de eindstand, maar de vijfde positie van Bottas op Imola is cruciaal gebleken om boven het Britse team geklasseerd te worden. Het extra prijzengeld dat Alfa Romeo nu krijgt, zal een enorm verschil maken, volgens teambaas Frédéric Vasseur.

Valtteri Bottas en Zhou Guanyu, de coureurs van het Zwitserse team, scoorden geen punten op het circuit van Yas Marina, terwijl Lance Stroll en Sebastian Vettel samen vijf punten binnenhaalden voor Aston Martin. Door het uitvallen van Lewis Hamilton schoven Stroll en Vettel op naar P8 en P10, respectievelijk. Vettel viel vervolgens Daniel Ricciardo aan in de laatste ronde, maar kwam uiteindelijk iets meer dan een halve seconde te kort. Had Vettel Ricciardo wel ingehaald, dan was Aston Martin voor Alfa Romeo geëindigd in het kampioenschap.

Teveel gefocust op Aston Martin

"Het was niet onze beste race, maar dit is een geweldig gevoel voor het team," vertelde Vasseur aan onder andere GPFans. "Ik denk dat we teveel gefocust waren op Aston Martin en om die situatie te managen in plaats van concentreren op wat er op de baan gebeurde en waar we in de race hadden moeten staan. Uiteindelijk heeft het zich uitbetaald en we zijn heel tevreden om zesde te zijn, zeker als je kijkt naar dat we vorig jaar negende waren en het team reageerde ontzettend goed op problemen die we tegenkwamen vanaf de Grand Prix van Spanje."

Nerveus

"Ik was heel nerveus, ja," reageerde Vasseur op de uitvalbeurt van Hamilton. "Voor de race was ik nog heel relaxed, maar toen Lewis uitviel, dacht ik "Jeetje, nu hebben we helemaal geen marge meer op Aston Martin." We waren meer dan gespannen en uiteindelijk ging het om één punt of positie in de laatste ronde. We krijgen tien miljoen euro extra [voor de zesde plek in het constructeurskampioenschap vergeleken met de zevende plek]. Door het budgetplafond maakt dat een enorm verschil voor ons. Als we het moeilijk hebben tijdens het seizoen, kunnen we meer onderdelen ontwikkelen."