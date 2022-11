Ian Parkes & Jan Bolscher

Lewis Hamilton is blij dat het Formule 1-seizoen van 2022 erop zit. De zevenvoudig wereldkampioen sloot een teleurstellend jaar passend af met een uitvalbeurt tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi.

Teleurstellend jaar

De Mercedes -coureur viel in de slotfase van de race op het Yas Marina Circuit uit vanaf de vierde plaats vanwege vermoedelijk hydraulische problemen, waardoor hij buiten de top vijf is geëindigd in het wereldkampioenschap voor de coureurs. Hamilton is daarmee voor slechts de derde keer in zijn lange carrière achter zijn teammaat geëindigd. Ook is er een zeer indrukwekkend statistiek ter ziele gegaan: Hamilton heeft dit jaar voor het eerst sinds zijn debuut in 2007 een seizoen verreden zonder ook maar één overwinning te boeken.

"Ik heb tot en met de laatste race geloofd dat we eventueel een kans zouden hebben", vertelt de 37-jarige Brit na afloop van de race. "Het is belangrijk om te blijven hopen en werk te blijven verzetten. Ik heb alles gegeven en uiteindelijk... De laatste race vatte het hele seizoen samen. Ik ben blij dat het erop zit." Hamilton reed uiteindelijk 240 punten bij elkaar dit seizoen, een groot verschil met bijvoorbeeld de 454 punten van Max Verstappen.

Vasthouden aan hoogtepuntjes

Ondanks het teleurstellende jaar waarin hij vaker met teams uit het middenveld in gevecht was dan met Red Bull Racing en Ferrari, is Hamilton van mening dat er ook positieve punten uit het jaar gehaald kunnen worden: "Het zou mooi zijn geweest om een overwinning te hebben, maar één overwinning is niet genoeg, of wel? Toen we voor het eerst vijfde werden dit jaar voelde dat als een overwinning. Toen we voor het eerst vierde werden, voelde het als een overwinning. Toen we voor het eerst op het podium stonden voelde dat als een overwinning en de tweede plaatsen voelden alsof we écht iets bereikt hadden, dus daar hou ik mij aan vast."