close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Doohan, Colapinto, socials

Alpine trekt officieel stekker uit samenwerking met Doohan | F1 Shorts

Alpine trekt officieel stekker uit samenwerking met Doohan | F1 Shorts

Redactie
Doohan, Colapinto, socials

Er gebeurt ontzettend veel in de wereld van de Formule 1. Zowel op als naast de grid zijn er constant nieuwe ontwikkelingen, verhalen en geruchten. Omdat niet alles op juistheid kan worden gecontroleerd of in aanmerking komt voor een losstaand nieuwsartikel, heeft GPFans de rubriek 'F1 Shorts' geïntroduceerd.

Gerelateerd

Marko over Verstappen:
Max Verstappen

Marko over Verstappen: "Een 15-jarige jongen met de geest van een 25-jarige"

  • Vandaag 07:00
  • 1
Marko geniet van zijn pensioen:
Helmut Marko

Marko geniet van zijn pensioen: "Ik hoef niet naar Australië te vliegen"

  • Gisteren 19:09

Net binnen

'Enkele teams dreigen eerste testdag in Barcelona te missen'
testdagen

'Enkele teams dreigen eerste testdag in Barcelona te missen'

  • 7 minuten geleden
Hadjar noemt het
Isack Hadjar

Hadjar noemt het "groot voorrecht" om teammaat Verstappen te zijn: "Ik zit naast de beste"

  • 47 minuten geleden
  • 1
 Voormalig F1-coureur Pizzonia opgepakt na vechtpartij bij kartrace van zoon
Antonio Pizzonia

Voormalig F1-coureur Pizzonia opgepakt na vechtpartij bij kartrace van zoon

  • 1 uur geleden
Alpine trekt officieel stekker uit samenwerking met Doohan | F1 Shorts
LIVE | Kort nieuws, geruchten & socials ⚡

Alpine trekt officieel stekker uit samenwerking met Doohan | F1 Shorts

  • 1 uur geleden
  • 44
 Verstappen wijst naar testweek: 'Zullen meer in garage staan, dan in actie komen op de baan'
Max Verstappen

Verstappen wijst naar testweek: 'Zullen meer in garage staan, dan in actie komen op de baan'

  • 2 uur geleden
Grosjean over 'onmogelijke' Verstappen:
Max Verstappen

Grosjean over 'onmogelijke' Verstappen: "Inspiratiebron voor veel coureurs"

  • 2 uur geleden
  • 1
Meer nieuws

Veel gelezen

‘FIA last spoedvergadering voor motorschandaal in’, Verstappen uitgesloten van titelstrijd | GPFans Recap
200.000+ views

‘FIA last spoedvergadering voor motorschandaal in’, Verstappen uitgesloten van titelstrijd | GPFans Recap

  • 9 januari
 Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
200.000+ views

Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties

  • 7 januari
 FIA reageert op rugklachten Verstappen:
150.000+ views

FIA reageert op rugklachten Verstappen: "Op dat gebied hadden we het beter kunnen doen"

  • 1 januari
 'Norris reed eerder dan Verstappen op Nürburgring Nordschleife, zette record met oude BMW'
150.000+ views

'Norris reed eerder dan Verstappen op Nürburgring Nordschleife, zette record met oude BMW'

  • 28 december
 Motorschandaal Mercedes: meerdere teams eisen dat 2026-krachtbron verboden wordt
150.000+ views

Motorschandaal Mercedes: meerdere teams eisen dat 2026-krachtbron verboden wordt

  • 9 januari
 Emotioneel bericht verklaart afwezigheid van Lambiase bij Verstappen
100.000+ views

Emotioneel bericht verklaart afwezigheid van Lambiase bij Verstappen

  • 27 december

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x