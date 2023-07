Redactie

Donderdag 13 juli 2023 21:44

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Met vandaag onder andere nieuws over Viaplay: de uitzender van de Formule 1 in Nederland. Naar verluidt heeft het bedrijf nu ook in Nederland mensen moeten ontslaan, nadat er opnieuw financiële klappen geïncasseerd moesten worden. Verder heeft Red Bull-topman Helmut Marko details prijsgegeven over de opvallende rentree van Daniel Ricciardo in de koningsklasse, en heeft Max Verstappen zijn zorgen uitgesproken over de auto's waarmee vanaf 2026 gereden gaat worden. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

Artikel gaat verder onder video

'Viaplay aan het randje van de afgrond'

De Viaplay Group nadert de financiële afgrond nu het wederom enkele klappen te verwerken heeft gekregen, zo meldt Streamwijzer. Het bedrijf, dat ook de gelijknamige streamingsdienst Viaplay beheert, heeft al sinds eind 2021 te maken met een dalende koers op de beurs en heeft daarom naar verluidt nu ook in Nederland moeten ingrijpen. De bronnen laten weten dat er "vele collega's" moeten vertrekken en dat het marketingteam inmiddels al zijn spullen heeft moeten pakken. Hoeveel Nederlands personeel het veld moet ruimen om de beoogde financiële besparing te realiseren, is niet bekend. Het hele verhaal lezen? Klik hier.

Marko geeft details over comeback Ricciardo prijs

Daniel Ricciardo kreeg na zijn bandentest op Silverstone van afgelopen dinsdag te horen dat hij Nyck de Vries zou vervangen voor de rest van het seizoen bij AlphaTauri, maar volgens Dr. Helmut Marko was de Australiër al langer op de hoogte van het feit dat hij het stoeltje van de Nederlander wellicht kon gaan overnemen. "Daniel wist voor de test op Silverstone al dat hij het stoeltje bij AlphaTauri zou krijgen als hij wist te presteren (tijdens de test, red.)", zo vertelt Marko aan F1 Insider. "En deze druk heeft hij meer dan overleefd." Marko belde vervolgens direct met De Vries om hem te ontslaan. Het hele verhaal lezen? Klik hier.

Verstappen benadrukt probleem 2026-auto's

Max Verstappen heeft zijn mening over de nieuwe reglementen die in 2026 hun intrede in de Formule 1 zullen maken, niet onder stoelen of banken geschoven. Volgens de tweevoudig wereldkampioen zijn de toekomstige auto's onder andere te groot en te zwaar. "Er zijn veel dingen die ik zou veranderen", vertelt de wereldkampioen tegenover onder andere GPFans. "Ik zou de auto's ook wat meer drag geven, zodat je niet zoveel op de DRS hoeft te leunen. Met deze nieuwe auto's in 2026 lijkt het erop dat ze opnieuw veel minder drag hebben, dus dan wordt het nog moeilijker om in te halen." Het hele verhaal lezen? Klik hier.

Toto Wolff heeft uit de doeken gedaan dat het team van Mercedes eerder al eens heeft getest met het sidepod-concept van Red Bull Racing, maar dat de Duitse grootmacht daarmee destijds enorm veel downforce verloor. We hadden het concept van de sidepod en de carrosserie al heel vroeg in de tunnel, om te zien welke wegen je kon openen en hoeveel het zou toevoegen aan de prestaties. En het relatieve verlies aan downforce, zoals we dat meten, was aanzienlijk. Het is dus niet iets waar we al vroeg in het jaar op in wilden gaan", klinkt het onder andere. Het hele verhaal lezen? Klik hier.