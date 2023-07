Jan Bolscher

Donderdag 13 juli 2023 17:44

Max Verstappen heeft zijn mening over de nieuwe reglementen die in 2026 hun intrede in de Formule 1 zullen maken, niet onder stoelen of banken geschoven. Volgens de tweevoudig wereldkampioen zijn de toekomstige auto's te groot en te zwaar. Hij vertelt wat hij in een ideale wereld graag anders zou zien.

De Formule 1 introduceert voorafgaand aan het seizoen van 2026 nieuwe motorreglementen. Hiermee wil de sport het ontwikkelen van de krachtbronnen minder complex en prijzig maken, waarmee men hoopt nieuwe fabrikanten aan te trekken. Met succes, want inmiddels staat Audi al op de inschrijflijst voor na 2025. Ook moeten de nieuwe krachtbronnen duurzamer zijn. Zo is het onder andere de bedoeling dat een groot deel van het vermogen voortkomt uit elektrische componenten. Met name dat laatste baart sommigen echter ook zorgen. Zo liet Red Bull-team Christian Horner eerder al optekenen dat hij bang is voor "kolossale batterijen" om dit te realiseren.

Gewicht hedendaagse Formule 1-auto's

Verstappen sloot zich eerder al aan bij zijn teambaas. Vanaf het circuit in Silverstone geeft hij extra tekst en uitleg. In gesprek met onder andere GPFans krijgt hij de vraag hoe zijn ideale Formule 1-auto eruit zou zien: "Deze auto's zijn natuurlijk ongelofelijk snel, ik geniet er nog steeds van om erin te rijden zoals in de 2020/2021-auto's. Die waren wel iets kwetsbaarder en iets leuker om mee te rijden, maar ook die waren erg zwaar", klinkt het. "Ik zou de hybride weg doen. Elke keer als ik in een V8 stap ben ik verbaast over hoe soepel de motor is. De topsnelheid is langzaam in vergelijking met wat we nu hebben, maar de manier waarop de motor oploopt is zo soepel. Het op- en terugschakelen, het is veel natuurlijker."

Minder drag

De 25-jarige coureur vervolgt: "Natuurlijk moeten de veiligheidsvoorwaarden ontwikkelt worden, daarom worden de auto's steeds zwaarder en zwaarder om het chassis sterker te maken en dat soort dingen. We kunnen niet terug naar 500, 550 kilo, maar waar we nu zijn is veel te zwaar [het minimumgewicht in 2023 is 798 kilo inclusief coureur, red.] We moeten daar naar kijken. Ook naar die grote banden, je ziet niet echt veel als je door een bocht gaat qua het halen van de apex. Ik heb liever kleinere banden, dat was veel leuker. Er zijn veel dingen die ik zou veranderen. Ik zou de auto's ook wat meer drag geven, zodat je niet zoveel op de DRS hoeft te leunen. Met deze nieuwe auto's in 2026 lijkt het erop dat ze opnieuw veel minder drag hebben, dus dan wordt het nog moeilijker om in te halen."